تجارة الأردن: اهتمام ولي العهد بقطاع تكنولوجيا المعلومات يشكل حافزا قويا للشركات

11:48 ص

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الوكيل الإخباري- أشاد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، بجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ومتابعته المستمرة ودعمه لقطاع تكنولوجيا المعلومات بالمملكة كونه من الركائز الأساسية في رؤية التحديث الاقتصادي. اضافة اعلان





وقال في بيان، اليوم السبت، إن اهتمام ولي العهد بالقطاع يشكل حافزا قويا للشركات ويمنحها الثقة لمواصلة الإنجاز والنمو المتسارع محليا وتصدير خدماتها للأسواق الخارجية، ما سيسهم في استقطاب استثمارات وشركات جديدة للعمل بالمملكة وتوفير فرص عمل.



وكان سموه قد زار وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة قبل يومين، واطلع على برامجها ومشاريعها المستقبلية، حيث أكد خلال ترؤسه اجتماعا حول "برنامج البيانات الوطني" التابع للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، أهمية ربط قواعد البيانات الحكومية وتوحيدها وضرورة تطوير الثقافة المؤسسية تجاه استخدام البيانات وإدارتها ومراعاة الدقة في تسجيل البيانات لتجويد الخدمات الحكومية الإلكترونية وتسهيل إجراءات وصول المواطنين لهذه الخدمات.



واطلع سموه خلال الزيارة على مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الهادف إلى تعزيز المهارات الرقمية للشباب وتوسيع تطبيقات الاقتصاد الرقمي ودعم التحول الرقمي للخدمات الحكومية.

كما اطلع على مسارات العمل في قسم التحول والتمكين الرقمي التي تشمل البنية التحتية الرقمية وإدارة البيانات والخدمات الرقمية الحكومية ومنصة سند والهوية الرقمية والأمن الرقمي والربط وتبادل البيانات بين الحكومات.



وأشار الرواجبة، الى أن ما جاء في حديث سموه حول "برنامج البيانات الوطني" التابع للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، يشكل دعوة مهمة نحو تحسين استخدام البيانات في مختلف المؤسسات الحكومية وتطوير الثقافة المؤسسية اللازمة لإدارة هذه البيانات بشكل فعال.



كما أشار إلى أن توحيد قواعد البيانات سيعزز من دقة المعلومات المتاحة وييسر الإجراءات الحكومية، ما يسهم في تحسين الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين ويسهل وصولهم للخدمات الحكومية الرقمية من خلال تحسين جودة البيانات وتنظيمها بشكل يسهم في تسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.



وأوضح أن تبني هذه الاستراتيجية سيساعد في خلق بيئة رقمية متكاملة تتيح للقطاعات الحكومية تقديم خدمات عالية الجودة وتلبي احتياجات المواطنين بكفاءة أعلى.



وأكد أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية التي تدعم هذا التحول، مشددا على الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تقديم الحلول التقنية المناسبة وتطوير الأنظمة التي تدعم هذه العملية.



وتابع، أن الأردن يراهن كثيرا على قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي ينمو سنويا في توفير المزيد من فرص العمل للشباب ودعم الاقتصاد الوطني بالتحول للاقتصاد الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما أكدت عليه رؤية التحديث الاقتصادي.



وبين أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت أهدافًا طموحة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تشمل زيادة إيرادات القطاع إلى 3.9 مليار دينار بحلول عام 2033 والتوظيف إلى 101 ألف إلى جانب رفع الصادرات لتصل إلى 4.5 مليار دينار.



وقال المهندس الرواجبة، إن شركات تكنولوجيا المعلومات الأردنية البالغ عددها الف شركة بعموم المملكة، تصدر اليوم الكثير من خدماتها في مجال البرمجيات إلى العديد من الدول العربية والأجنبية إضافة إلى الكفاءات والخبرات المتخصصة.



ولفت إلى أن القطاع يزخر بالفرص الواعدة في ظل ما يمتلكه الأردن من مقومات من بنية تحتية وموارد وكفاءات بشرية مدربة ومؤهلة وخبرات فنية أسهمت في تطوير منظومة التكنولوجيا بالعديد من الدول العربية.



وبين أن المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل يعكس الرؤية الملكية الطموحة لتحويل الأردن إلى دولة رائدة في التكنولوجيا والرقمنة، ما يسهم في بناء مجتمع واقتصاد رقمي مزدهر وتعزيز الابتكار، لا سيما في ظل التنافسية العالمية بمجالات التكنولوجيا الحديثة.



