تجارة الأردن تدعو للإسراع بإصدار نظام الإعفاءات الخاص بالطاقة المتجددة

كما طالبوا خلال اجتماع مساء أمس الثلاثاء في مقر غرفة تجارة الأردن، بتجديد المهلة الممنوحة بموجب القانون والمتعلقة بإصدار التعليمات الناظمة لتكون لمدة 6 أشهر بدلا من 3 أشهر، والتي تنتهي أواخر الشهر الحالي.
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