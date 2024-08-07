 
الأربعاء 2024-08-07 03:22 م
 
 

تجارة الأردن تدعو للإسراع بإصدار نظام الإعفاءات الخاص بالطاقة المتجددة

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع




 

الأربعاء، 07-08-2024 01:23 م

الوكيل الإخباري-   طالب تجار ومستوردون بقطاع الكهرباء والإلكترونيات بضرورة الإسراع في إصدار نظام الإعفاءات الخاص بالطاقة المتجددة، بموجب القانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لعام 2024، بالتشاور مع غرفة تجارة الأردن وممثلي قطاع الكهرباء.

كما طالبوا خلال اجتماع مساء أمس الثلاثاء في مقر غرفة تجارة الأردن، بتجديد المهلة الممنوحة بموجب القانون والمتعلقة بإصدار التعليمات الناظمة لتكون لمدة 6 أشهر بدلا من 3 أشهر، والتي تنتهي أواخر الشهر الحالي.

 

وشدد الحضور على ضرورة إنجاز المعاملات المستوفية للشروط لدى وزارة الطاقة والثروة المعدنية والتي تمت قبل تاريخ الأول من حزيران الماضي من العام الحالي، مشيرين الى ما وصفوه بـ "البطء في إنجازها ما يؤثر على سلسلة التوريد ومخزون المملكة من البضائع الموفرة للطاقة".

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