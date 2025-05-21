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تجارة الأردن ترحب بنتائج زيارة الوفد الحكومي إلى سوريا

شعار غرفة تجارة الأردن
غرفة تجارة الأردن
 
الأربعاء، 21-05-2025 11:31 ص

الوكيل الإخباري-   رحبت غرفة تجارة الأردن بنتائج زيارة الوفد الحكومي الأردني إلى الجمهورية العربية السورية، وما أفضت عنها من اتفاقات وتفاهمات إيجابية خلال انعقاد الدورة الأولى لمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين، والتي عقدت في دمشق برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، بمشاركة عدد من الوزراء من كلا الجانبين.

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وأكد النائب الأول لرئيس الغرفة جمال الرفاعي في بيان اليوم الأربعاء، أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها، تشكل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون الثنائي وتفتح آفاقا واعدة لتكامل اقتصادي يخدم مصالح البلدين الشقيقين، ويسهم في تنشيط حركة التبادل التجاري والاستثماري وعودة انسيابية حركة السلع والخدمات.


وأوضح أن إنشاء مجلس للتنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا سيعمل على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين بالعديد من المجالات، ولا سيما بمجالات التجارة والمياه والنقل والطاقة، مؤكدا أن ذلك سيسهم في بناء مرحلة جديد لعلاقاتهما الاقتصادية تخدم مصالحهما المشتركة.

 
gnews

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