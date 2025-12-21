"تجارة الأردن" تشارك باجتماع اتحاد الغرف العربية

06:57 م

الوكيل الإخباري- شارك رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق بأعمال الدورة (136) لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، التي عُقدت في القاهرة، بدعوة من اتحاد غرف التجارة المصرية.





وبحسب بيان للغرفة، شارك بأعمال الدورة وفود تمثل 18 دولة عربية.



وناقش المشاركون مجموعة من القضايا والبنود الاستراتيجية المتعلقة بتطوير واقع الاقتصاد والقطاع الخاص العربي، بما يتماشى مع التحولات التي يشهدها العالم على صعيد التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، وغيرها من المجالات والقضايا الحيوية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدان العربية.



وتم خلال الدورة إطلاق مجموعة مهمة من المبادرات، منها دعم الغرف التجارية الفلسطينية والقطاع الخاص الفلسطيني، ممثلًا باتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، من أجل تمكين الغرف من القيام بدورها الاقتصادي الفاعل.



وقدمت غرفة تجارة وصناعة سلطنة عُمان مبادرة لإقامة معرض في الأردن لدعم المنتجات المحلية الفلسطينية، وبما يسهم في دعم اتحاد الغرف والاقتصاد الفلسطيني، وتشجيع وتمكين الفلسطينيين من الصمود على أرضهم.



وأعلن المشاركون دعمهم للعودة الفاعلة لاتحاد غرف التجارة السورية، الذي عبّر عن التزامه بكافة الواجبات المترتبة عليه، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص العربي حاضر للمشاركة بقوة في المساهمة بدعم النهوض والاستقرار في سوريا.



وعلى هامش الاجتماع، عقد الحاج توفيق سلسلة لقاءات مع العديد من رؤساء الغرف العربية والوفود المشاركة، لتعزيز التعاون العربي المشترك، والترويج للاستثمار في الأردن، وتوحيد جهود القطاع الخاص العربي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.



وأكد الحاج توفيق أن غرفة تجارة الأردن عضو فاعل في اتحاد الغرف العربية، ويقدم مبادرات واقتراحات من شأنها توحيد كلمة القطاع الخاص العربي، والدعوة إلى الوحدة الاقتصادية العربية والتكامل العربي، وأن تكون أولوية استثمار الأموال العربية في الدول العربية، لخلق فرص عمل للشباب.



