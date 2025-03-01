تجارة الأردن تعرض لوفد عراقي تجربة الانضمام لمنظمة التجارة العالمية

وأكد النائب الثاني لرئيس الغرفة فراس سلطان، خلال اللقاء أن الأردن ومن خلال سياسات الإصلاح الاقتصادي والتجاري التي انتهجها، استطاع أن يندمج بالاقتصاد العالمي، ويحقق التوازن بين متطلبات الانفتاح الاقتصادي وحماية مصالح القطاعين العام والخاص.
وقدم سلطان خلال اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس إدارة الغرفة الدكتور تيسير يونس، ومحمد طهبوب وخطاب البنا وهمام حبنكة، لمراحل انضمام الأردن إلى المنظمة في إطار سياسة الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة التي انتهجها الأردن في أواخر التسعينات من القرن الماضي.
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