تجارة الأردن تعرض لوفد عراقي تجربة الانضمام لمنظمة التجارة العالمية

الوكيل الإخباري- عرض أعضاء من مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، لوفد اقتصادي عراقي يمثل القطاعين العام والخاص، لتجربة المملكة في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

اضافة اعلان



وأكد النائب الثاني لرئيس الغرفة فراس سلطان، خلال اللقاء أن الأردن ومن خلال سياسات الإصلاح الاقتصادي والتجاري التي انتهجها، استطاع أن يندمج بالاقتصاد العالمي، ويحقق التوازن بين متطلبات الانفتاح الاقتصادي وحماية مصالح القطاعين العام والخاص.