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تجارة الأردن تعرض لوفد عراقي تجربة الانضمام لمنظمة التجارة العالمية

شعار غرفة تجارة الأردن
غرفة تجارة الأردن
السبت، 01-03-2025 02:25 م

الوكيل الإخباري-   عرض أعضاء من مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، لوفد اقتصادي عراقي يمثل القطاعين العام والخاص، لتجربة المملكة في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

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وأكد النائب الثاني لرئيس الغرفة فراس سلطان، خلال اللقاء أن الأردن ومن خلال سياسات الإصلاح الاقتصادي والتجاري التي انتهجها، استطاع أن يندمج بالاقتصاد العالمي، ويحقق التوازن بين متطلبات الانفتاح الاقتصادي وحماية مصالح القطاعين العام والخاص.


وقدم سلطان خلال اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس إدارة الغرفة الدكتور تيسير يونس، ومحمد طهبوب وخطاب البنا وهمام حبنكة، لمراحل انضمام الأردن إلى المنظمة في إطار سياسة الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة التي انتهجها الأردن في أواخر التسعينات من القرن الماضي.

 
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