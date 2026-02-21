تجارة الأردن: كمية كبيرة من زيت الزيتون ستدخل السوق المحلي بـ 26 الشهر الحالي

الوكيل الإخباري- قال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن جمال عمرو، السبت، إن مصانع زيت الزيتون في تونس "لم تتمكن" من تلبية الشروط الأردنية المتعلقة بطريقة التعبئة بالسرعة المطلوبة؛ مما أخّر تسليم الكميات المطلوبة للأردن. اضافة اعلان





وأشار عمرو، إلى أن مشكلة زيت الزيتون التونسي أنه غير مُعبّأ في عبوات صفيح، وهذا مخالف للمواصفات الأردنية، مبينا أن السوق المحلي يحتاج إلى استيراد أكثر من 20 ألف طن من زيت الزيتون لتكفي حاجة المملكة.



وأكد أن الموسم المحلي من زيت الزيتون "لن يكون كافياً للسوق المحلي"، مشيراً إلى أنه في الـ26 من الشهر الحالي ستدخل دفعة كبيرة من زيت الزيتون إلى الأسواق المحلية.