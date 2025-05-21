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"تجارة العقبة" تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين

العقبة
العقبة
 
الأربعاء، 21-05-2025 03:22 م

الوكيل الإخباري-   بحثت غرفة تجارة العقبة، خلال لقاء مع السفير الصيني لدى المملكة، تشن تشوان دونغ، سبل تعزيز التعاون المشترك، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المستوردين من الصين عبر العقبة.

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ووفق بيان صادر عن الغرفة، تناولت المباحثات تسهيل إجراءات منح تأشيرات الدخول للتجار الأردنيين الراغبين بالسفر إلى الصين، مشددة على ضرورة التنسيق مع القسم الاقتصادي والتجاري في السفارة الصينية بهذا الخصوص.


وأكدت الغرفة أهمية مشاركة المستثمرين والتجار في العقبة في المعارض التي تقام في الصين، إلى جانب إعادة تفعيل المعرض الدائم للمنتجات الصينية في الأردن، بما يخدم القطاع التجاري ويسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز تجاري إقليمي لدول المنطقة.

 
gnews

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