"تجارة العقبة" تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين

ووفق بيان صادر عن الغرفة، تناولت المباحثات تسهيل إجراءات منح تأشيرات الدخول للتجار الأردنيين الراغبين بالسفر إلى الصين، مشددة على ضرورة التنسيق مع القسم الاقتصادي والتجاري في السفارة الصينية بهذا الخصوص.
وأكدت الغرفة أهمية مشاركة المستثمرين والتجار في العقبة في المعارض التي تقام في الصين، إلى جانب إعادة تفعيل المعرض الدائم للمنتجات الصينية في الأردن، بما يخدم القطاع التجاري ويسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز تجاري إقليمي لدول المنطقة.
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