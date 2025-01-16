تجارة عمان تبحث تعزيز علاقات الأردن التجارية مع بلغاريا

وحسب بيان للغرفة، اليوم الخميس، جرى خلال اللقاء بحث ضرورة زيادة الاستثمارات البلغارية في المملكة التي تعتبر متواضعة حاليا وبخاصة أن الأردن يملك بيئة جاذبة للاستثمار، فضلا عن وجود قانون استثمار صيغ ضمن أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرّة التي يرتبط الأردن من خلالها بالعديد من الدول.
وبين، أن الأردن يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية، تتوزع على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية والسياحة والزراعة والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية.
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