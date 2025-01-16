تجارة عمان تبحث تعزيز علاقات الأردن التجارية مع بلغاريا

الوكيل الإخباري- بحث النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب مع سفير جمهورية بلغاريا لدى المملكة ميتين كازاك، تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وأهمية تبادل زيارات الوفود التجارية للاطلاع على الفرص الاستثمارية وزيادة التبادل التجاري.

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وحسب بيان للغرفة، اليوم الخميس، جرى خلال اللقاء بحث ضرورة زيادة الاستثمارات البلغارية في المملكة التي تعتبر متواضعة حاليا وبخاصة أن الأردن يملك بيئة جاذبة للاستثمار، فضلا عن وجود قانون استثمار صيغ ضمن أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرّة التي يرتبط الأردن من خلالها بالعديد من الدول.