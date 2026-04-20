تجارة عمّان تبحث والسفيرة التشيكية تعزيز العلاقات الاقتصادية

الوكيل الإخباري- بحث رئيس غرفة تجارة عمان العين خليل الحاج توفيق، اليوم الاثنين، مع سفيرة جمهورية التشيك لدى المملكة أندريا كوتشيروفا آليات تفعيل العلاقات الاقتصادية وفتح قنوات تواصل أوسع بين مجتمعي الأعمال بالبلدين، وبما يسهم في تعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة.

اضافة اعلان



وبحسب بيان للغرفة، أكد الحاج توفيق، خلال اللقاء الذي حضره نائبا رئيس الغرفة نبيل الخطيب وبهجت حمدان وعضو مجلس الإدارة فلاح الصغير، أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الأردن والتشيك، وتطوير الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.



وأشار إلى أهمية مشاركة الشركات ورجال الأعمال التشيكيين في مؤتمر الاستثمار "الأردني - الاوروبي" المقرر عقده نهاية العام الحالي، باعتباره منصة اقتصادية لتعزيز الشراكات وبناء علاقات تعاون مباشرة بين الشركات الأردنية ونظيراتها الأوروبية.



وأكد حرص الغرفة على تنظيم لقاءات أعمال ثنائية واجتماعات قطاعية، إلى جانب تبادل الوفود التجارية، وبما يعزز التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال في الأردن والتشيك، خاصة من خلال التنسيق مع نظراء الغرفة في التشيك.



وأوضح أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تمتد لعدة عقود، ومدعومة باتفاقيات تعاون مع مؤسسات اقتصادية تشيكية، ما يعكس متانة العلاقات المؤسسية، إلا أن حجم التبادل التجاري ما يزال دون مستوى الطموحات، رغم وجود فرص واعدة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني والسياحة والزراعة والخدمات اللوجستية.



وأكد الحاج توفيق، أهمية تعزيز معرفة كل جانب بالمنتجات والميزات التنافسية لدى الطرف الآخر، مشيرا إلى أن توسيع قاعدة المعلومات لدى مجتمعي الأعمال حول السلع والخدمات المتاحة يسهم في زيادة التبادل التجاري وبناء شراكات اقتصادية مستدامة.



من جانبها، أكدت السفيرة كوتشيروفا، اهتمام بلادها بتطوير العلاقات الاقتصادية مع الأردن، مشددة على عمق العلاقات السياسية بين البلدين، وأهمية انعكاسها على مستوى التعاون الاقتصادي، لافتة إلى أن الأردن يتمتع ببيئة آمنة ومستقرة تشجع على الاستثمار.



وأشارت خلال اللقاء الذي حضرته نائب رئيس البعثة ورئيس القسم الاقتصادي والتجاري تيريزا فالاشكوفا، إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية البينية من خلال تفعيل الاتفاقيات الثنائية، وتبادل الوفود التجارية، وتنظيم المعارض المشتركة.



وبينت أن الجانب التشيكي سيشارك في عدد من الفعاليات الاقتصادية المقبلة بالمملكة لتعزيز التعاون في القطاع السياحي، إضافة الى عقد اجتماعات دورية عبر تقنيات الاتصال المرئي (Zoom) بين المعنيين في البلدين.



بدورهم أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة الحضور أهمية تعزيز التعاون في القطاع السياحي بين الأردن والتشيك، مشددين على ضرورة تكثيف التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين وبما يسهم في تبادل المعلومات والترويج المشترك وتنشيط حركة السياحة المتبادلة.