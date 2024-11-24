تجارة عمان تدعو لتكامل اقتصادي أردني لبناني

وأكد خلال محاضرة ألقاها في منتدى الأعمال اللبناني الأردني بعمان، أن الروابط التي تجمع بين البلدين تحتم على القطاع الخاص استثمارها لتحقيق المزيد من المنافع الاقتصادية والتجارية للطرفين.
وبحسب بيان للغرفة، اليوم الأحد، لفت الحاج توفيق خلال المحاضرة التي حضرها سيدات ورجال أعمال ومستثمرون ومدراء تنفيذيون لبنانيون مقيمون بالمملكة ونائب السفير اللبناني في المملكة جورج فاضل، إلى أن الوقوف مع لبنان الشقيق يعد واجبا أخلاقيا وقوميا ووطنيا.
وبين أن مجلس إدارة الغرفة سيقوم بالتنسيق مع رئيس المنتدى والسفارة اللبنانية لزيارة المستثمرين اللبنانيين في مواقعهم بهدف تسليط الضوء على الاستثمارات اللبنانية في الأردن والوقوف على احتياجاتهم وتقديم الدعم اللازم لهم، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.
وأشار إلى أهمية تشكيل مجلس استثماري لبناني أردني مشترك بين الغرفة والمستثمرين اللبنانيين ومدراء الشركات المقيمين بالمملكة، مؤكدا استعداد تجارة عمان لترتيب لقاءات مع الجهات المعنية لمعالجة أية قضايا تواجه المستثمرين اللبنانيين بالمملكة.
وجدد الحاج توفيق دعوته لإقامة معرض تجاري لبناني في الأردن، ودعوة أصحاب أعمال من الدول العربية لزيارته، والاطلاع على المنتجات اللبنانية والترويج لها، وليكون الأردن نقطة لقاء بين القطاع الصناعي اللبناني والدول العربية.
وأوضح ضرورة بناء شراكات استراتيجية بين رجال الأعمال الأردنيين واللبنانيين من خلال إقامة مصانع أو فروع للشركات اللبنانية في الأردن، حيث يمتلك لبنان خبرات متقدمة في بعض القطاعات التي يمكن أن تسهم في تطوير الاقتصاد الأردني.
وأضاف إن غرفة تجارة عمان شكلت لجنة لسيدات الأعمال، هي الأولى من نوعها على مستوى الغرف التجارية، مبينا ضرورة لقاء اللجنة مع سيدات الأعمال اللبنانيات بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين سيدات الأعمال في كلا البلدين ودعم المبادرات المشتركة التي تسهم في تطوير المشاريع التجارية والاستثمارية وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد.
وقال إن لجنة سيدات الأعمال في الغرفة، ستنظم مؤتمرا في العام المقبل، يهدف إلى تسليط الضوء على الفرص الاقتصادية والابتكارات التي يمكن أن تقودها سيدات الأعمال في المنطقة، داعيا سيدات الأعمال اللبنانيات للمشاركة في المؤتمر بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين سيدات الأعمال في كلا البلدين.
وأكد أن الأردن يوفر بيئة منافسة وآمنة وجاذبة للاستثمار، ويقدم تسهيلات كبيرة لأصحاب الأعمال والمستثمرين والشركات لتشجيعهم على الاستثمار بالمملكة، والاستفادة من الفرص القائمة بالعديد من القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة، إلى جانب الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط البلاد بأكبر تكتلات اقتصادية في العالم، بالإضافة إلى رؤية التحديث الاقتصادي وما تضمنته من مبادرات جادة وطموحة.
وشدد الحاج توفيق على ضرورة العمل معا لزيادة مبادلات البلدين التجارية تلبي الطموحات في ضوء الإمكانات الكبيرة المتوفرة لديهما إلى جانب الفرص المتاحة في اتفاقيات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
يذكر أن صادرات المملكة الى لبنان بلغت في عام 2022 حوالي 56 مليون دينار، وارتفعت إلى 59 مليون دينار العام الماضي، فيما تراجعت المستوردات إلى 67 مليون دينار في 2023، مقابل 80 مليون دينار في 2022.
من جهته، أكد رئيس المنتدى نسيم الدادا، عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين "التاريخية والمتميزة"، موضحا ضرورة تعزيزها في المجالات الاقتصادية من خلال شراكات تجارية واستثمارية.
وأشار إلى أن المنتدى تأسس في عمان عام 2022 كمنصة للتواصل بين أصحاب العمل ومد جسور التعاون بين القطاع الخاص الأردني واللبناني ومناقشة المصالح والتحديات التي تؤثر على أنشطتها.
يشار إلى أن عدد الشركاء اللبنانيين المسجلين لدى غرفة تجارة عمان وصل إلى 214 شريكا برأسمال نحو 53 مليون دينار، فيما بلغ عدد الشركات اللبنانية المسجلة لدى الغرفة 8 شركات برأسمال 314 مليون دينار.
وبلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة إلى لبنان منذ بداية العام الحالي 789 شهادة بقيمة 15 مليون دينار.
بترا
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