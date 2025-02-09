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تجارة عمان تنظم وقفة الثلاثاء المقبل رفضا لمخططات التهجير

غرفة تجارة عمان
غرفة تجارة عمان
الأحد، 09-02-2025 09:11 ص
الوكيل الإخباري-   دعت غرفة تجارة عمان الفاعليات الاقتصادية والقطاع التجاري والخدمي للمشاركة في الوقفة التي ستنظمها الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء المقبل أمام مقرها في الشميساني، رفضاً للمخططات الرامية لتهجير أهالي قطاع غزة من ديارهم.اضافة اعلان


وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق إن الوقفة تأتي دعماً لمواقف الدولة الأردنية الصلبة التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن فلسطين ورفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وثمّن الحاج توفيق الجهود التي يبذلها الأردن على مختلف المستويات لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وإفشال كل المخططات والمؤامرات التي تهدف إلى تصفية قضيته العادلة.

وأشار إلى الجهود التي بذلها الأردن بقيادة جلالة الملك منذ اليوم الأول للعدوان الغاشم على أهالي قطاع غزة، والعمل على مد يد العون وإيصال المساعدات الطبية والغذائية والإغاثية لأهالي القطاع، في خطوة تعكس التزام المملكة التاريخي والراسخ بالقضية الفلسطينية.

وأكد أن القطاعات التجارية والخدمية تقف في خندق الوطن وخلف قيادة جلالة الملك ومواقفه الواضحة والصريحة برفض التهجير والوطن البديل، مشدداً على أن الأردن وطن مستقل وقوي بأبنائه، وأن فلسطين كذلك وطن مستقل لأبنائه.
 
gnews

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