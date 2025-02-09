تجارة عمان تنظم وقفة الثلاثاء المقبل رفضا لمخططات التهجير

وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق إن الوقفة تأتي دعماً لمواقف الدولة الأردنية الصلبة التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن فلسطين ورفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وثمّن الحاج توفيق الجهود التي يبذلها الأردن على مختلف المستويات لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وإفشال كل المخططات والمؤامرات التي تهدف إلى تصفية قضيته العادلة.
وأشار إلى الجهود التي بذلها الأردن بقيادة جلالة الملك منذ اليوم الأول للعدوان الغاشم على أهالي قطاع غزة، والعمل على مد يد العون وإيصال المساعدات الطبية والغذائية والإغاثية لأهالي القطاع، في خطوة تعكس التزام المملكة التاريخي والراسخ بالقضية الفلسطينية.
وأكد أن القطاعات التجارية والخدمية تقف في خندق الوطن وخلف قيادة جلالة الملك ومواقفه الواضحة والصريحة برفض التهجير والوطن البديل، مشدداً على أن الأردن وطن مستقل وقوي بأبنائه، وأن فلسطين كذلك وطن مستقل لأبنائه.
-
أخبار متعلقة
-
الأطباء تنظم وقفة احتجاجية غداً الإثنين رفضاًُ لقرارات المجلس الطبي الأردني
-
إعادة طرح عطاء للتأمين على منشآت "الصناعة والتجارة"
-
شكر وثناء لضابط السير الخلايلة.. ماذا فعل؟
-
"رؤية التحديث الاقتصادي": افتتاح مسـتودع المخـزون الطبـي الاسـتراتيجي
-
أمن الجسور تنشر البرنامج الأسبوعي لدوام جسر الملك حسين
-
مواطنون بالوسطية يطالبون بتشديد الرقابة على من يرمي مخلفات الأنقاض
-
الحكومة تربط 10 مكبات نفايات على نظام المعلومات والرصد الوطني في 2024
-
أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأحد