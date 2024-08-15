تجارة عمان: مسودة نظام تحديد ساعات العمل المتداولة "قديمة وغير معتمدة"

الوكيل الإخباري-أكدت غرفة تجارة عمان، أن ما يتداول عبر بعض وسائل الإعلام، عن مسوّدة نظام تحديد ساعات العمل للمحال التجارية في العاصمة عمان، قديمة وغير معتمدة، داعية تجار العاصمة لعدم الالتفات لها، خاصة في البنود المتعلقة بالمخالفات والغرامات.



وذكرت الغرفة في بيان، اليوم الخميس، أن مسودة النظام المتداولة حاليا، أُدخل تعديلات كثيرة عليها؛ إذ إن المسودة القديمة المتداولة أعدتها أمانة عمان، لتنظيم عمل المحال الموجودة داخل الأحياء، وذلك قبل أن تعد الغرفة دراسات حول تحديد ساعات الإغلاق لبعض القطاعات حسب المهن والغايات وليس حسب نوع التنظيم.