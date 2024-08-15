تجارة عمان: مسودة نظام تحديد ساعات العمل المتداولة "قديمة وغير معتمدة"

وذكرت الغرفة في بيان، اليوم الخميس، أن مسودة النظام المتداولة حاليا، أُدخل تعديلات كثيرة عليها؛ إذ إن المسودة القديمة المتداولة أعدتها أمانة عمان، لتنظيم عمل المحال الموجودة داخل الأحياء، وذلك قبل أن تعد الغرفة دراسات حول تحديد ساعات الإغلاق لبعض القطاعات حسب المهن والغايات وليس حسب نوع التنظيم.
وأكدت، أن التنسيق مستمر فيما بين أمانة عمان الكبرى صاحبة الاختصاص بإرسال مسودة النظام إلى ديوان الرأي والتشريع بعد إقراره من اللجنة القانونية في الأمانة، حيث سيتم عرض المسودة النهائية أمام كل المواطنين والتجار لإبداء ملاحظاتهم حولها.
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