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تجارة عمان: مسودة نظام تحديد ساعات العمل المتداولة "قديمة وغير معتمدة"

محل تجاري
محل تجاري




 

الخميس، 15-08-2024 09:45 م

الوكيل الإخباري-أكدت غرفة تجارة عمان، أن ما يتداول عبر بعض وسائل الإعلام، عن مسوّدة نظام تحديد ساعات العمل للمحال التجارية في العاصمة عمان، قديمة وغير معتمدة، داعية تجار العاصمة لعدم الالتفات لها، خاصة في البنود المتعلقة بالمخالفات والغرامات.


وذكرت الغرفة في بيان، اليوم الخميس، أن مسودة النظام المتداولة حاليا، أُدخل تعديلات كثيرة عليها؛ إذ إن المسودة القديمة المتداولة أعدتها أمانة عمان، لتنظيم عمل المحال الموجودة داخل الأحياء، وذلك قبل أن تعد الغرفة دراسات حول تحديد ساعات الإغلاق لبعض القطاعات حسب المهن والغايات وليس حسب نوع التنظيم.


وأكدت، أن التنسيق مستمر فيما بين أمانة عمان الكبرى صاحبة الاختصاص بإرسال مسودة النظام إلى ديوان الرأي والتشريع بعد إقراره من اللجنة القانونية في الأمانة، حيث سيتم عرض المسودة النهائية أمام كل المواطنين والتجار لإبداء ملاحظاتهم حولها.

gnews

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