تجارة عمان والسفارة التشيكية تبحثان فرص الاستثمار والتعاون

وحسب بيان الغرفة اليوم السبت، أكد الحاج توفيق خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة بحضور عضو مجلس الإدارة فلاح الصغير، أهمية البناء على العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص الأردني والتشيكي في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد أهمية مشاركة القطاع الخاص التشيكي في مؤتمر الأردن والاتحاد الأوروبي للاستثمار، المقرر عقده قبل نهاية العام الحالي، باعتباره منصة مهمة لاستعراض الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة وتعزيز التواصل بين المستثمرين والشركات الأوروبية ونظيراتها الأردنية.
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