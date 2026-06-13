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تجارة عمان والسفارة التشيكية تبحثان فرص الاستثمار والتعاون

غرفة تجارة عمّان
غرفة تجارة عمان
 
السبت، 13-06-2026 11:20 ص

الوكيل الإخباري-    بحث رئيس غرفة تجارة عمان العين خليل الحاج توفيق، مع سفيرة جمهورية التشيك لدى المملكة أندريا كوتشيروفا، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الأردن والتشيك وتوسيع مجالات التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

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وحسب بيان الغرفة اليوم السبت، أكد الحاج توفيق خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة بحضور عضو مجلس الإدارة فلاح الصغير، أهمية البناء على العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص الأردني والتشيكي في مختلف القطاعات الاقتصادية.


وأكد أهمية مشاركة القطاع الخاص التشيكي في مؤتمر الأردن والاتحاد الأوروبي للاستثمار، المقرر عقده قبل نهاية العام الحالي، باعتباره منصة مهمة لاستعراض الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة وتعزيز التواصل بين المستثمرين والشركات الأوروبية ونظيراتها الأردنية.

 
 


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