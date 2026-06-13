تجارة عمان والسفارة التشيكية تبحثان فرص الاستثمار والتعاون

الوكيل الإخباري- بحث رئيس غرفة تجارة عمان العين خليل الحاج توفيق، مع سفيرة جمهورية التشيك لدى المملكة أندريا كوتشيروفا، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الأردن والتشيك وتوسيع مجالات التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

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وحسب بيان الغرفة اليوم السبت، أكد الحاج توفيق خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة بحضور عضو مجلس الإدارة فلاح الصغير، أهمية البناء على العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص الأردني والتشيكي في مختلف القطاعات الاقتصادية.