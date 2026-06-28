الأحد 2026-06-28 12:21 م

تجارة عمّان ونقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات تبحثان تحديات القطاع

تجارة عمّان ونقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات تبحثان تحديات القطاع
تجارة عمّان ونقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات تبحثان تحديات القطاع
 
الأحد، 28-06-2026 11:12 ص

الوكيل الإخباري-   بحث مجلسا إدارة غرفة تجارة عمّان ونقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية واقع القطاع والتشريعات الناظمة له، والتحديات التي تواجهه، وآخر المستجدات المتعلقة بمشروع نظام ترخيص خدمة التأجير لسنة 2026.

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وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، أهمية قطاع تأجير السيارات السياحية باعتباره أحد القطاعات الحيوية داخل القطاع السياحي، ودوره في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل، إلى جانب ارتباطه بعدد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل وكالات السيارات وشركات التمويل وورش الصيانة وتجارة قطع الغيار والزيوت والإطارات.


وحسب بيان للغرفة الاحد، ناقش اللقاء أبرز القضايا والتحديات التي تواجه مكاتب تأجير السيارات السياحية، وفي مقدمتها مشروع نظام ترخيص خدمة التأجير لسنة 2026، وما يتصل به من متطلبات تنظيمية وتشريعية، إضافة إلى السبل الكفيلة بتعزيز دور القطاع، وبما يضمن استدامة أعماله وتحسين بيئة الاستثمار فيه.

 
 


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