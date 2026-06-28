تجارة عمّان ونقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات تبحثان تحديات القطاع

الوكيل الإخباري- بحث مجلسا إدارة غرفة تجارة عمّان ونقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية واقع القطاع والتشريعات الناظمة له، والتحديات التي تواجهه، وآخر المستجدات المتعلقة بمشروع نظام ترخيص خدمة التأجير لسنة 2026.

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وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، أهمية قطاع تأجير السيارات السياحية باعتباره أحد القطاعات الحيوية داخل القطاع السياحي، ودوره في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل، إلى جانب ارتباطه بعدد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل وكالات السيارات وشركات التمويل وورش الصيانة وتجارة قطع الغيار والزيوت والإطارات.