الأحد 2026-03-29 07:10 م

"تجارة عمان" و "الأردنية للسياحة الوافدة" تبحثان تحديات القطاع

غرفة تجارة عمان
الأحد، 29-03-2026 06:08 م

الوكيل الإخباري-   بحث مجلسا غرفة تجارة عمان والجمعية الأردنية للسياحة الوافدة، خلال لقاء مشترك، أبرز التحديات والقضايا التي تواجه قطاع السياحة الوافدة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين لمعالجتها.

وبحسب بيان للغرفة اليوم الأحد، جرى خلال اللقاء استعراض فرص التعاون والشراكة بين الغرفة والجمعية ورصد التحديات والعمل على معالجتها بشكل دائم.


وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، إن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الجهود بين الغرفة والجمعية والقطاع السياحي بشكل عام، وتكثيف التنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، والعمل بروح الفريق لمواجهة التحديات، لا سيما المرتبطة بالصورة الذهنية للأسواق السياحية العالمية، وبما يعزز تنافسية الأردن كمقصد سياحي آمن ومستقر.


وأكد خلال الاجتماع الذي حضره نائبا رئيس الغرفة نبيل الخطيب وبهجت حمدان وعضوا مجلس إدارتها خطاب البنا وعلاء ديرانية، ضرورة تعزيز مشاركة الجمعية في المؤتمرات والفعاليات العربية والدولية للترويج للأردن سياحيا، في ظل أهمية قطاعي السياحة والخدمات للاقتصاد الوطني .

 
 


أحدث الأخبار

محطة محروقات في عمّان

أخبار محلية توضيح حكومي حول اسعار المحروقات بالاردن خلال الفترة القادمة

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية الحكومة : اجراءات صارمة بحق هؤلاء وغرامات مالية تصل الى 10 الاف دينار

رئيس الأعبان يلتقي عددا من السفراء والدبلوماسيين العرب في المكسيك

شؤون برلمانية رئيس الأعبان يلتقي عددا من السفراء والدبلوماسيين العرب في المكسيك

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

اقتصاد محلي بورصة عمان تحقق مؤشرات إيجابية مدعومة باقتصاد قوي

علم العراق

أخبار محلية وزير الخارجية العراقي: نرفض أي اعتداء أو استهداف يطال الأردن ودول الخليج

علم الكويت.

عربي ودولي الكويت: إصابة 10 من منتسبي القوات المسلحة جراء استهداف إيراني لأحد المعسكرات

ولي العهد يؤكد أهمية الإسراع في تطوير وتنظيم بيئة تشريعية داعمة للمشاريع الناشئة

أخبار محلية ولي العهد يؤكد أهمية الإسراع في تطوير وتنظيم بيئة تشريعية داعمة للمشاريع الناشئة

الوكيل الإخباري- حذّرت إدارة الأرصاد الجوية السائقين من خطر الانزلاق على الطرقات التي قد تشهد زخات خفيفة من المطر.

أخبار محلية بلدية الشونة الوسطى تكثف جهودها في العمل الميداني خلال المنخفض الحالي



 






الأكثر مشاهدة