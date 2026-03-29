"تجارة عمان" و "الأردنية للسياحة الوافدة" تبحثان تحديات القطاع

وبحسب بيان للغرفة اليوم الأحد، جرى خلال اللقاء استعراض فرص التعاون والشراكة بين الغرفة والجمعية ورصد التحديات والعمل على معالجتها بشكل دائم.
وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، إن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الجهود بين الغرفة والجمعية والقطاع السياحي بشكل عام، وتكثيف التنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، والعمل بروح الفريق لمواجهة التحديات، لا سيما المرتبطة بالصورة الذهنية للأسواق السياحية العالمية، وبما يعزز تنافسية الأردن كمقصد سياحي آمن ومستقر.
وأكد خلال الاجتماع الذي حضره نائبا رئيس الغرفة نبيل الخطيب وبهجت حمدان وعضوا مجلس إدارتها خطاب البنا وعلاء ديرانية، ضرورة تعزيز مشاركة الجمعية في المؤتمرات والفعاليات العربية والدولية للترويج للأردن سياحيا، في ظل أهمية قطاعي السياحة والخدمات للاقتصاد الوطني .
-
أخبار متعلقة
-
