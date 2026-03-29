"تجارة عمان" و "الأردنية للسياحة الوافدة" تبحثان تحديات القطاع

الوكيل الإخباري- بحث مجلسا غرفة تجارة عمان والجمعية الأردنية للسياحة الوافدة، خلال لقاء مشترك، أبرز التحديات والقضايا التي تواجه قطاع السياحة الوافدة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين لمعالجتها.

وبحسب بيان للغرفة اليوم الأحد، جرى خلال اللقاء استعراض فرص التعاون والشراكة بين الغرفة والجمعية ورصد التحديات والعمل على معالجتها بشكل دائم.



وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، إن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الجهود بين الغرفة والجمعية والقطاع السياحي بشكل عام، وتكثيف التنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، والعمل بروح الفريق لمواجهة التحديات، لا سيما المرتبطة بالصورة الذهنية للأسواق السياحية العالمية، وبما يعزز تنافسية الأردن كمقصد سياحي آمن ومستقر.