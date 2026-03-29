تجار يكشفون: شركات تحتجز البضائع تمهيدًا لرفع الأسعار على المواطنين

الأحد، 29-03-2026 09:01 ص
الوكيل الإخباري- حمّل تجار أردنيون شركات استيراد المسؤولية عن تأخير طرح بعض البضائع التموينية في الأسواق المحلية، متهمين إياها بالتوجه نحو تخزين السلع تمهيدًا لرفع أسعارها خلال الأيام المقبلة، في ظل ما تشهده المنطقة من توترات إقليمية وتداعيات مرتبطة بإغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب التي شنتها أمريكا وإسرائيل على إيران منذ أسابيع.اضافة اعلان


وأكد عدد من التجار أن بعض الشركات قامت بمنع موزعيها داخل المملكة من تحميل البضائع إلى المحال التجارية، بهدف إبقائها في المستودعات، الأمر الذي قد ينعكس على توفر السلع وأسعارها في السوق المحلي خلال الفترة القادمة.

وأشاروا إلى أن هذه الممارسات، إن ثبتت صحتها، تمثل استغلالًا للظروف الإقليمية على حساب المواطنين، مطالبين الجهات الحكومية المختصة بفتح تحقيق عاجل واتخاذ إجراءات رقابية حازمة لضمان استقرار الأسواق ومنع أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.

ودعا التجار إلى ضرورة تشديد الرقابة على سلاسل التوريد والتخزين، مؤكدين أهمية حماية المستهلك من أي ممارسات احتكارية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب تكاتف الجهود للحفاظ على الأمن الغذائي واستقرار الأسعار.
 
 


أخبار محلية وزير التربية يكشف مبررات استحداث وزارة جديدة

حزن في الكرك بعد وفاة الشاب صدام الفراية

نعـي فـاضل حزن في الكرك بعد وفاة الشاب صدام الفراية

تعبيرية

طب وصحة ما لا تعرفونه عن فوائد البقدونس.. تفاصيل مهمة

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

ز

أخبار محلية نقيب المهندسين: القطاع العام هو سبب مشكلة التقاعد المبكر

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

خاص بالوكيل هيئة الطاقة : لا قرارات بأي إطفاءات مبرمجة لإنارة الطرق والكهرباء المنزلية

دخان يتصاعد من سفينة عقب انفجار في ميناء بندر عباس على طول مضيق هرمز

عربي ودولي مقتل 5 أشخاص بهجوم أميركي إسرائيلي على مدينة بندر عباس في إيران

الكيان يقمع تظاهرات المحتجين على استمرار الحرب

عربي ودولي الكيان يقمع تظاهرات المحتجين على استمرار الحرب



 






