تجار يكشفون: شركات تحتجز البضائع تمهيدًا لرفع الأسعار على المواطنين

الوكيل الإخباري- حمّل تجار أردنيون شركات استيراد المسؤولية عن تأخير طرح بعض البضائع التموينية في الأسواق المحلية، متهمين إياها بالتوجه نحو تخزين السلع تمهيدًا لرفع أسعارها خلال الأيام المقبلة، في ظل ما تشهده المنطقة من توترات إقليمية وتداعيات مرتبطة بإغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب التي شنتها أمريكا وإسرائيل على إيران منذ أسابيع.





وأكد عدد من التجار أن بعض الشركات قامت بمنع موزعيها داخل المملكة من تحميل البضائع إلى المحال التجارية، بهدف إبقائها في المستودعات، الأمر الذي قد ينعكس على توفر السلع وأسعارها في السوق المحلي خلال الفترة القادمة.



وأشاروا إلى أن هذه الممارسات، إن ثبتت صحتها، تمثل استغلالًا للظروف الإقليمية على حساب المواطنين، مطالبين الجهات الحكومية المختصة بفتح تحقيق عاجل واتخاذ إجراءات رقابية حازمة لضمان استقرار الأسواق ومنع أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.



ودعا التجار إلى ضرورة تشديد الرقابة على سلاسل التوريد والتخزين، مؤكدين أهمية حماية المستهلك من أي ممارسات احتكارية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب تكاتف الجهود للحفاظ على الأمن الغذائي واستقرار الأسعار.





