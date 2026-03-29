تجار يكشفون: شركات تحتجز البضائع تمهيدًا لرفع الأسعار على المواطنين

وأكد عدد من التجار أن بعض الشركات قامت بمنع موزعيها داخل المملكة من تحميل البضائع إلى المحال التجارية، بهدف إبقائها في المستودعات، الأمر الذي قد ينعكس على توفر السلع وأسعارها في السوق المحلي خلال الفترة القادمة.
وأشاروا إلى أن هذه الممارسات، إن ثبتت صحتها، تمثل استغلالًا للظروف الإقليمية على حساب المواطنين، مطالبين الجهات الحكومية المختصة بفتح تحقيق عاجل واتخاذ إجراءات رقابية حازمة لضمان استقرار الأسواق ومنع أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
ودعا التجار إلى ضرورة تشديد الرقابة على سلاسل التوريد والتخزين، مؤكدين أهمية حماية المستهلك من أي ممارسات احتكارية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب تكاتف الجهود للحفاظ على الأمن الغذائي واستقرار الأسعار.
-
أخبار متعلقة
-
وزير التربية يكشف مبررات استحداث وزارة جديدة
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
نقيب المهندسين: القطاع العام هو سبب مشكلة التقاعد المبكر
-
الأردن يعزز موقعه كمركز إقليمي لمواجهة التغير المناخي
-
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأحد
-
الحكومة : لا نية لتحويل التعليم عن بعد في المملكة
-
إدارة السير: انسيابية بالحركة صباح الأحد وتحذير مهم لسائقي الطرق الخارجية
-
ضبط ساحة مخالفة لتجميع السماد غير المعالج في الموقر