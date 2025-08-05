تجديد تعيين رؤساء 3 جامعات اردنية - اسماء

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - نسب مجلس التعليم العالي، الثلاثاء، بتجديد تعيين كل من الأستاذ الدكتور نذير مفلح محمد عبيدات رئيساً للجامعة الأردنية لمدة أربع سنوات والأستاذ الدكتور خالد عيسى سالم السالم رئيساً لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية اعتبارا من 9 آب 2025 والأستاذ الدكتور علاء الدين توفيق الحلحولي رئيساً للجامعة الألمانية الأردنية اعتبارا من 23 آب.

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