الأربعاء 2025-08-06 02:09 ص
 

تجديد وتغيير في رئاسة الجامعات الأردنية بقرار من التعليم العالي .. أسماء

قرارات حاسمة من مجلس التعليم العالي .. تجديد وتغيير في رئاسة الجامعات الأردنية
قرارات حاسمة من مجلس التعليم العالي .. تجديد وتغيير في رئاسة الجامعات الأردنية
 
الثلاثاء، 05-08-2025 09:15 م
الوكيل الإخباري-   قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء الموافق 5/8/2025، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، ما يلي:اضافة اعلان


التنسيب بتجديد تعيين كل من:

معالي الأستاذ الدكتور نذير مفلح محمد عبيدات رئيساً للجامعة الأردنية لمدة أربع سنوات، وذلك اعتباراً من تاريخ 9/8/2025.

الأستاذ الدكتور خالد عيسى سالم السالم رئيساً لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وذلك اعتباراً من تاريخ 9/8/2025.

الأستاذ الدكتور علاء الدين توفيق الحلحولي رئيساً للجامعة الألمانية الأردنية لمدة أربع سنوات، وذلك اعتباراً من تاريخ 23/8/2025.

وذلك استناداً إلى نص المادة (6/أ/8) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (17) لسنة 2018 وتعديلاته، ونص المادة (11/أ) من قانون الجامعات الأردنية رقم (18) لسنة 2018 وتعديلاته.

كما قرر المجلس ما يلي:

إعفاء الأستاذ الدكتور بسام زعل عبد ربه المحاسنة من منصبه رئيساً لجامعة الطفيلة التقنية، وذلك اعتباراً من تاريخ القرار، استناداً للبند (2) من الفقرة (د) من المادة رقم (11) من قانون الجامعات الأردنية رقم (18) لسنة 2018 وتعديلاته.

عدم تجديد التعيين للأستاذ الدكتور إسلام محمد صلاح الدين بشير مساد رئيس جامعة اليرموك.

الإعلان عن فتح باب الترشيح لشغل المناصب التالية:

رئيس جامعة اليرموك

رئيس جامعة الطفيلة التقنية

وذلك اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 10/8/2025، وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 14/8/2025، علماً بأنه سوف يتم الإعلان عن الشاغرين من خلال الرابط الإلكتروني على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويُشترط في من يرغب بالترشح توفر الشروط التالية، استناداً لأحكام المادة (11/أ) من قانون الجامعات الأردنية رقم (18) لسنة 2018 وتعديلاته:

أن يكون أردني الجنسية.

أن يكون قد شغل رتبة الأستاذية كعضو هيئة تدريس.

أن لا يكون عضواً في مجلس التعليم العالي.

علماً بأن مجلس التعليم العالي سيقوم باختيار رؤساء الجامعتين وفقاً للخطة المعتمدة من قبل المجلس لاختيار رئيس الجامعة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يهدد بسيطرة الحكومة على العاصمة واشنطن .. ما القصة ؟

ل

منوعات تقرير خفر السواحل حول غرق الغواصة "تيتان" يكشف عن مفاجأة صادمة

ل

أخبار محلية 5428 شكوى عمالية عبر منصة "حماية"

طائرة تدريب واستطلاع - تعبيرية

عربي ودولي الجزائر .. مقتل 4 أشخاص في سقوط طائرة بمطار جيجل

G

أسواق ومال ترامب يستبعد بيسنت من رئاسة الاحتياطي الفيدرالي

طائرات في سماء غزة _ أرشيف

فلسطين طائرات بريطانية تواصل التحليق فوق غزة .. ما الهدف ؟

ا

عربي ودولي ترامب: أريد سحب الولايات المتحدة من النزاع الأوكراني وهذه ليست حربي

إنزال جوي لمساعدات فوق غزة

عربي ودولي مسؤولون: ترامب يخطط لتولي إدارة الجهود الإنسانية في غزة



 
 





الأكثر مشاهدة