تجديد وتغيير في رئاسة الجامعات الأردنية بقرار من التعليم العالي .. أسماء

التنسيب بتجديد تعيين كل من:
معالي الأستاذ الدكتور نذير مفلح محمد عبيدات رئيساً للجامعة الأردنية لمدة أربع سنوات، وذلك اعتباراً من تاريخ 9/8/2025.
الأستاذ الدكتور خالد عيسى سالم السالم رئيساً لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وذلك اعتباراً من تاريخ 9/8/2025.
الأستاذ الدكتور علاء الدين توفيق الحلحولي رئيساً للجامعة الألمانية الأردنية لمدة أربع سنوات، وذلك اعتباراً من تاريخ 23/8/2025.
وذلك استناداً إلى نص المادة (6/أ/8) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (17) لسنة 2018 وتعديلاته، ونص المادة (11/أ) من قانون الجامعات الأردنية رقم (18) لسنة 2018 وتعديلاته.
كما قرر المجلس ما يلي:
إعفاء الأستاذ الدكتور بسام زعل عبد ربه المحاسنة من منصبه رئيساً لجامعة الطفيلة التقنية، وذلك اعتباراً من تاريخ القرار، استناداً للبند (2) من الفقرة (د) من المادة رقم (11) من قانون الجامعات الأردنية رقم (18) لسنة 2018 وتعديلاته.
عدم تجديد التعيين للأستاذ الدكتور إسلام محمد صلاح الدين بشير مساد رئيس جامعة اليرموك.
الإعلان عن فتح باب الترشيح لشغل المناصب التالية:
رئيس جامعة اليرموك
رئيس جامعة الطفيلة التقنية
وذلك اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 10/8/2025، وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 14/8/2025، علماً بأنه سوف يتم الإعلان عن الشاغرين من خلال الرابط الإلكتروني على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ويُشترط في من يرغب بالترشح توفر الشروط التالية، استناداً لأحكام المادة (11/أ) من قانون الجامعات الأردنية رقم (18) لسنة 2018 وتعديلاته:
أن يكون أردني الجنسية.
أن يكون قد شغل رتبة الأستاذية كعضو هيئة تدريس.
أن لا يكون عضواً في مجلس التعليم العالي.
علماً بأن مجلس التعليم العالي سيقوم باختيار رؤساء الجامعتين وفقاً للخطة المعتمدة من قبل المجلس لاختيار رئيس الجامعة.
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