تحت بند الدروس المستفادة .. المستقلة للانتخاب تبدأ لقاءاتها مع شركاء العمل الانتخابي

جاء ذلك خلال لقاءه رؤساء وأعضاء لجان الانتخاب، بحضور الأمين العام والفريق الفني في الهيئة، ضمن سلسلة من اللقاءات التي ستقوم بها الهيئة مع شركائها، بهدف تقييم العملية الانتخابية وتعزيز نقاط القوة وتجنب نقاط الضعف ان وجدت، والعمل على معالجتها في الدورات القادمة، تحت بند الدروس المستفادة.
واستمع المعايطة الى ملاحظات رؤساء اللجان واهم التحديات التي واجهتهم في جميع مراحل العملية الانتخابية، كما وسيتم تقديم توصيات مكتوبة من قبل لجان الانتخاب، لتتم مناقشتها ودراستها من خلال عدة جلسات، للاستفادة منها في تجويد العملية الانتخابية مستقبلا.
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