تحت بند الدروس المستفادة .. المستقلة للانتخاب تبدأ لقاءاتها مع شركاء العمل الانتخابي

03:50 م

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الوكيل الإخباري- قال المهندس موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب: ان النجاح الذي حققته الهيئة في ادارتها لانتخابات مجلس النواب 2024، ما كان ليتحقق لولا تكاتف الجميع وتعاون الشركاء والخبرات المتراكمة لدى الهيئة والحرص على وجود الكوادر المؤهلة والمدربة التي عملت معها في الميدان. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال لقاءه رؤساء وأعضاء لجان الانتخاب، بحضور الأمين العام والفريق الفني في الهيئة، ضمن سلسلة من اللقاءات التي ستقوم بها الهيئة مع شركائها، بهدف تقييم العملية الانتخابية وتعزيز نقاط القوة وتجنب نقاط الضعف ان وجدت، والعمل على معالجتها في الدورات القادمة، تحت بند الدروس المستفادة.



واستمع المعايطة الى ملاحظات رؤساء اللجان واهم التحديات التي واجهتهم في جميع مراحل العملية الانتخابية، كما وسيتم تقديم توصيات مكتوبة من قبل لجان الانتخاب، لتتم مناقشتها ودراستها من خلال عدة جلسات، للاستفادة منها في تجويد العملية الانتخابية مستقبلا.



