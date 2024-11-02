تحت رعاية سمو الأمير علي .. المؤتمر الدولي الـ 14 لجمعية اطباء العظام ينطلق الاربعاء

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الوكيل الإخباري- تعقد الجمعية الاردنية لجراحي العظام، تحت رعاية سمو الأمير علي بن الحسين، المؤتمر الاردني الدولي الرابع عشر للجمعية وذلك خلال الفترة ما بين 6-10 الجاري في فندق كمبنسكي. اضافة اعلان





وقال رئيس الجمعية والمؤتمر الدكتور مالك غنيمات، أن فلسطين ستكون ضيف الشرف في المؤتمر وذلك تقديرا للجهود التي يقوم بها الأطباء في فلسطين عامة وغزة على وجه الخصوص في علاج جرحى العدوان الإسرائيلي.



واضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في فندق كمبنسكي، أن العديد من أطباء العظام تطوعوا للعمل في قطاع غزة، وان الاردن بقيادة جلالة الملك كان أول الداعمين للشعب الفلسطيني، وسارع على إغاثة الشعب الفلسطيني.



واشاد د.غنيمات أن انعقاد المؤتمر يأتي تأكيدا على أهمية التواصل والعمل المتكامل وتفعيل الإمكانات والخبرات العربية والعالمية المشتركة في مجالات الطب وبالتحديد علم جراحة العظام خصوصا.



وبين أن المؤتمر سيشهد زخما كبيرا في الحضور والمشاركة من داخل الاردن وخارجه وسيعقد بمشاركة رؤساء وممثلي الجمعيات العربية وممثلي جمعيات عالمية وأوروبية، وان محاضرين ألمان سيقدمون محاضراتهم عبر تقنية الاتصال عن بعد.



واكد على أهمية المؤتمر في تعزيز مسيرة التعليم الطبي المستمر، خاصة وأنه يعقد مرة كل عامين.

ومن جانبه قال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور فادي الروسان أن المؤتمر سيناقش احدث الطرق العلاجية والتطورات التي طرأت على طب العظام من خلال (130 محاضرة) منها 40 محاضرة لمحاضرين دوليين، و70 محاضرة لأطباء اجانب، وستوزع المحاضرات على 22 جلسة علمية على مدى أيام المؤتمر الاربعة.



واضاف انه تقام على هامش المؤتمر عشر ورش متخصصة في فروع جراحة العظام المختلفة، كما سيتم خلال المؤتمر عرض عمليات جراحية نوعية على الهواء مباشرة بالتعاون مع مستشفيات القطاع الخاص.



وأشار انه سيتخلل المؤتمر جلسة حول إصابات الحروق، وتعاون مع جمعية الكسور العالمية د، وجمعية الطب الرياضي.



ومن جانبه قال رئيس اللجنة المالية للمعرض الدكتور هاشم القضاه، أنه سيقام إلى جانب المؤتمر معرضا طبيا لشركات الأدوية والأجهزة الطبية المحلية والأجنبية، بمشاركة 35 شركة على مساحة الف متر مربع، حيث ستعرض احدث ما توصل إليه العلم في طب العظام.



ومن ناحيته قال رئيس اللجنة الاجتماعية للمؤتمر الدكتور اكرم الشوبكي، أنه سيتم خلال المؤتمر التوقيع على مذكرة تفاهم مع جمعية الكسور الألمانية، وتفعيل اتفاقية سابقة بهدف ابتعاث اطباء عظام للتدرب على احدث طرق العلاج في المستشفيات والمراكز الطبية الألمانية.



واضاف أنه سيقام إلى جانب المؤتمر برنامجا سياحيا واجتماعيا يهدف إلى إطلاع الضيوف على أبرز المواقع السياحية في المملكة.



وأشار ان نحو 70-80% من الحالات التي تصل إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات يجب أن يكون طبيب العظام ضمن الفريق العلاجي.



وقال رئيس اللجنه الاعلامية للمؤتمر الدكتور علاء الريحاني أنه من المتوقع أن يشارك به نحو 1000 طبيب أردني وعربي وأجنبي، بمشاركة وفد فلسطينية ووفود من نحو 20دولة عربية وأجنبية .



ويشارك في المؤتمر أطباء من القطاعات الطبية المختلفة من وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية

والجامعات الأردنية والمستشفيات الجامعية والقطاع الخاص.



ويذكر أن المؤتمر معتمد من المجلس الطبي الأردني بواقع ست ساعات تعليم طبي مستمر، وثلاث ساعات عن ورشة العمل.