تحت عنوان "هاشمي يا عز العرب".. زين تجدد الوقوف خلف الملك وتشارك في الاستقبال الشعبي

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة زين الأردن عن مشاركتها في الاستقبال الشعبي لجلالة الملك عبدالله الثاني ظهر الغد عند عودته إلى أرض الوطن قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية.

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وعبّرت الشركة عن مشاعر الفخر والاعتزاز كما كل الأردنيين بمواقف جلالة الملك المشرّفة في المحافل الدولية، وحمله لهموم الوطن وقضايا الأمة مدافعاً وحامياً لأبناء شعبه وأمته، كما أكدت الشركة ممثلة بكافة موظفيها الوقوف خلف جلالة الملك في خندق الوطن الذي كان وسيبقى منارة للحق والعروبة، وسنداً للأشقاء في مختلف الخطوب.