تحت عنوان "هاشمي يا عز العرب".. زين تجدد الوقوف خلف الملك وتشارك في الاستقبال الشعبي

وعبّرت الشركة عن مشاعر الفخر والاعتزاز كما كل الأردنيين بمواقف جلالة الملك المشرّفة في المحافل الدولية، وحمله لهموم الوطن وقضايا الأمة مدافعاً وحامياً لأبناء شعبه وأمته، كما أكدت الشركة ممثلة بكافة موظفيها الوقوف خلف جلالة الملك في خندق الوطن الذي كان وسيبقى منارة للحق والعروبة، وسنداً للأشقاء في مختلف الخطوب.
وبينت شركة زين أن مشاركتها في هذا اليوم التاريخي من أيام الوطن تأتي في إطار حرصها الدائم على أداء رسالتها وتحمل مسؤوليتها كشركة وطنية وجزء من النسيج الأردني المتماسك الذي يضم أبناء الوطن وبناته في مختلف الظروف.
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