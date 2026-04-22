تحديث - الدوريات الخارجية: وفاتان و 7 اصابات بحادث تصادم على الطريق الصحراوي

الوكيل الإخباري- تعاملت الدوريات الخارجية مع حادث تصادم بين مركبتين (تريلا وحافلة) ماقبل كازية جرف الدارويش باتجاه الجنوب، نتج عن الحادث وفاتين وسبعة إصابات تم اخلاء الوفيات واسعاف المصابين الى المستشفى.

اضافة اعلان



وبينت إدارة الدوريات الخارجية أنه وجد اعاقة على المسرب الأيمن، ودعت السائقين إلى توخي الحذر أثناء سلوك الطريق المذكور واتباع تعليمات رجل الدوريات في الموقع .

وقال شهود عيان لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" إن الحادث نجم عن انفلات أحد عجلات “تريلا” قادمة من المسرب المقابل، حيث اندفع بسرعة عالية باتجاه حافلة ركاب، فيما لم تتوقف الشاحنة بعد الحادث.