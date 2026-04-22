الأربعاء 2026-04-22 09:56 ص

تحديث - الدوريات الخارجية: وفاتان و 7 اصابات بحادث تصادم على الطريق الصحراوي

وفاتان و7 مصابين بحادث سير على الطريق الصحراوي
ارشيفية
 
الأربعاء، 22-04-2026 08:44 ص

الوكيل الإخباري-   تعاملت الدوريات الخارجية مع حادث تصادم بين مركبتين (تريلا وحافلة) ماقبل كازية جرف الدارويش باتجاه الجنوب، نتج عن الحادث وفاتين وسبعة إصابات تم اخلاء الوفيات واسعاف المصابين الى المستشفى.

اضافة اعلان


وبينت إدارة الدوريات الخارجية أنه وجد اعاقة على المسرب الأيمن، ودعت السائقين إلى  توخي الحذر أثناء سلوك الطريق المذكور واتباع تعليمات رجل الدوريات في الموقع .

 

وقال شهود عيان لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" إن الحادث نجم عن انفلات أحد عجلات “تريلا” قادمة من المسرب المقابل، حيث اندفع بسرعة عالية باتجاه حافلة ركاب، فيما لم تتوقف الشاحنة بعد الحادث.

 

وأضافوا أن سائق الحافلة تمكن من السيطرة على المركبة رغم خطورة الموقف، إلا أن الأضرار تركزت على الركاب الجالسين في المقاعد الأمامية.

وأكدوا أن كوادر الدفاع المدني والأجهزة الأمنية تعاملت مع الحادث بسرعة، وعملت على اخلاء الوفاة  ونقل  الإصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 
 


gnews

الأكثر مشاهدة

 