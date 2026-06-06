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تحديث بريطاني جديد يعزز مكانة الأردن السياحية عالمياً

تحديث بريطاني جديد يعزز مكانة الأردن السياحية عالمياً
تحديث بريطاني جديد يعزز مكانة الأردن السياحية عالمياً
 
السبت، 06-06-2026 01:51 م
الوكيل الإخباري-   ثمنت وزارة السياحة والآثار قرار المملكة المتحدة تحديث إرشادات السفر الخاصة بمواطنيها المتوجهين إلى الأردن، بما يؤكد سلامة السفر إلى المملكة وإعادة تصنيف معظم مناطقها ضمن المناطق الآمنة.اضافة اعلان


وقالت الوزارة إن التحديث البريطاني يعكس مستوى الأمن والاستقرار الذي يتمتع به الأردن، ويعزز مكانة المملكة بوصفها وجهة سياحية آمنة وجاذبة للسياح من مختلف الأسواق العالمية.

وأضافت أن السفارة البريطانية في عمّان رحبت بعودة المواطنين البريطانيين إلى الأردن لأغراض السياحة والاستثمار، داعيةً الراغبين في زيارة المملكة إلى متابعة التحديثات عبر الموقع الرسمي للحكومة البريطانية والاستفادة من الخدمات والدعم القنصلي المتاح.

وأكدت الوزارة أن القرار يشكل مؤشراً إيجابياً من شأنه تعزيز ثقة الأسواق الأوروبية بالمقصد السياحي الأردني، ودعم القطاع السياحي، في ظل جاهزية مختلف المواقع والمنشآت السياحية لاستقبال الزوار، وتمتع المملكة بمستويات عالية من الأمن والاستقرار.
 
 


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