تحديث بريطاني جديد يعزز مكانة الأردن السياحية عالمياً

وقالت الوزارة إن التحديث البريطاني يعكس مستوى الأمن والاستقرار الذي يتمتع به الأردن، ويعزز مكانة المملكة بوصفها وجهة سياحية آمنة وجاذبة للسياح من مختلف الأسواق العالمية.
وأضافت أن السفارة البريطانية في عمّان رحبت بعودة المواطنين البريطانيين إلى الأردن لأغراض السياحة والاستثمار، داعيةً الراغبين في زيارة المملكة إلى متابعة التحديثات عبر الموقع الرسمي للحكومة البريطانية والاستفادة من الخدمات والدعم القنصلي المتاح.
وأكدت الوزارة أن القرار يشكل مؤشراً إيجابياً من شأنه تعزيز ثقة الأسواق الأوروبية بالمقصد السياحي الأردني، ودعم القطاع السياحي، في ظل جاهزية مختلف المواقع والمنشآت السياحية لاستقبال الزوار، وتمتع المملكة بمستويات عالية من الأمن والاستقرار.
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