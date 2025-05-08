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تحديث مروري جديد في عمّان .. تحويلات قادمة يوم الجمعة

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 08-05-2025 10:25 ص
الوكيل الإخباري-   تعتزم أمانة عمّان الكبرى وبالتعاون مع إدارة السير إجراء تحويلات مرورية بهدف إجراء تعديل على الإشارة الضوئية الواقعة على تقاطع شارعي الاستقلال وشارع الأمير حمزة، وذلك صباح يوم الجمعة الموافق 2025/5/9.اضافة اعلان


ويأتي هذا الإجراء ضمن خطط الأمانة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، من خلال تأمين ممر آمن للمشاة، وتسهيل حركة السير المتدفقة على شارع الاستقلال نزولاً إلى جسر المربط، كونه يشهد كثافة مرورية.

وسيتم التحكم بهذا المقطع عبر كبسة مشاة بشكل لا يؤثر على حركة السير.

من جهته، بيّن مدير دائرة عمليات المرور المهندس شادي الروابدة، أن الأعمال في شارع الاستقلال تتطلب تحويل السير القادم من شارع الاستقلال باتجاه المربط عبر جسر الدرع باتجاه شارع الأقصى، ثم النزول باتجاه شارع المشير حابس المجالي، ثم شارع الأمير حمزة والعودة إلى شارع الاستقلال.

وأكد الروابدة أن الطريق إلى شارع الاستقلال من جسر المربط إلى ميدان جمال عبد الناصر "الداخلية" سيبقى سالكًا أمام مستخدميه.

وستقوم أمانة عمّان الكبرى وإدارة السير المركزية بتوفير وسائل السلامة المرورية والشواخص الإرشادية والتحذيرية في مواقع الإغلاق ومسار التحويلات، مع تواجد كوادر إدارة السير لتنظيم الحركة وتقديم المساعدة للسائقين.
 
gnews

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