تحديث وحدة غسيل الكلى في مدينة الحسين الطبية بأجهزة مدعمة بالذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري- افتتح المساعد لشؤون مدينة الحسين الطبية العميد الطبيب حاتم العبادي في مستشفى الحسين، الاثنين، وحدة غسيل الكلى بعد تحديثها و تزويدها بأجهزة غسيل ترشيحي مدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تضم 44 جهاز (HDF)، إضافة إلى جهاز معالجة المياه الطبي (RO).

