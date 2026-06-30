تحديد العطلة القضائية للمحامين من 16 تموز ولغاية 31 آب

الوكيل الإخباري- حدد مجلس نقابة المحامين العطلة القضائية ابتداءً من صباح يوم الخميس الموافق 16 / 7 / 2026 وحتى نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 31 / 8 / 2026.

اضافة اعلان