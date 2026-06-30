تحديد العطلة القضائية للمحامين من 16 تموز ولغاية 31 آب

وبحسب تعميم صادر عن نقابة المحامين، فإن قرار المجلس جاء استنادا لأحكام المادة 44 من قانون استقلال القضاء.
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