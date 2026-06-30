الثلاثاء 2026-06-30 02:18 م

تحديد العطلة القضائية للمحامين من 16 تموز ولغاية 31 آب

نقابة المحامين
نقابة المحامين
 
الثلاثاء، 30-06-2026 01:47 م

الوكيل الإخباري-   حدد مجلس نقابة المحامين العطلة القضائية ابتداءً من صباح يوم الخميس الموافق 16 / 7 / 2026 وحتى نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 31 / 8 / 2026.

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وبحسب تعميم صادر عن نقابة المحامين، فإن قرار المجلس جاء استنادا لأحكام المادة 44 من قانون استقلال القضاء.

 
 


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