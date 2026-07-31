تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر آب بقيمة صفر

03:30 م

الوكيل الإخباري- قرّر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الجمعة، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر آب 2026 بقيمة صفر. حيث جاءت القيمة المعتمدة لشهر آب بنفس القيمة التي تم تحديدها خلال شهر تموز الحالي. اضافة اعلان







