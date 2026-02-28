تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر آذار بقيمة "صفر"

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، أن مجلس مفوضي الهيئة، قد قرّر اليوم السبت، الإبقاء على قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر آذار المقبل بقيمة صفر.

