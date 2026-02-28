السبت 2026-02-28 11:47 ص

تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر آذار بقيمة "صفر"

السبت، 28-02-2026 10:07 ص

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، أن مجلس مفوضي الهيئة، قد قرّر اليوم السبت، الإبقاء على قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر آذار المقبل بقيمة صفر.

وأضاف المهندس السعايدة أن القرار يأتي استمراراً للقيمة التي تم اعتمادها لشهر شباط الجاري.

 
 


