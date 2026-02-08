تحديد دوام المدارس الخاصة خلال شهر رمضان

الوكيل الإخباري- قال نقيب أصحاب المدارس الخاصة، منذر الصوراني، الأحد، إن دوام المدارس خلال شهر رمضان المبارك سيبدأ من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 1:10 ظهرا.

وأضاف الصوراني أن عدد الحصص الدراسية خلال الشهر الفضيل ستكون 6 حصص، مع إلغاء الحصة السابعة.



وأشار إلى أنه في حال كان الجدول يتضمن 8 حصص دراسية، سيتم إلغاء الحصة الثامنة، على أن ينتهي دوام اليوم الدراسي عند الساعة (1:50) ظهرا، مبينا أن سيتم إلغاء استراحة الـ5 دقائق بين الحصص، وستكون فترة الاستراحة خلال اليوم 10 دقائق.



وفيما يخص جولات الباصات، أوضح الصوراني أن تحديد مواعيدها وآليات انطلاقها سيكون وفقاً لإدارات المدارس الخاصة.



وعممت الوزارة على مديريات التربية والتعليم أوقات الدوام الرسمي للمدارس الحكومية، والتي سيتم العمل بها اعتبارًا من بداية شهر رمضان المبارك.



وبينت الوزارة، أن دوام مديريات التربية والتعليم سيبدأ من الساعة التاسعة صباحًا ولغاية الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.



وتبدأ الحصة الأولى في المدارس في تمام الساعة التاسعة صباحًا، على أن تكون مدة الحصة الصفية في مدارس الفترة الواحدة (40) دقيقة، ومدة الاستراحة 10 دقائق، وتلغى استراحة 5 دقائق بين الحصص، وتنتهي الحصة السادسة في تمام الساعة (1:10)، فيما تنتهي الحصة السابعة في تمام الساعة (1:50)، وإلغاء الحصة الثامنة.