 
الأربعاء 2025-02-26 07:12 م
 

تحديد ساعات عمل باص عمّان والباص سريع التردد خلال رمضان

باص عمّان
باص عمّان
الأربعاء، 26-02-2025 06:06 م

الوكيل الإخباري-   حددت "رؤية عمّان للنقل"، المشغلة لحافلات باص عمّان والباص سريع التردد، الأربعاء، ساعات عمل باص عمّان والباص سريع التردد خلال شهر رمضان المبارك.

اضافة اعلان


وذكرت أنه سيتم العمل على حافلات باص عمّان والباص سريع التردد خلال الشهر الفضيل من الساعة السابعة صباحًا ولغاية الساعة العاشرة مساءً.


وأشارت إلى أن ساعات عمل الباص السريع لمسارات رقم 102 و100 و99 ستستمر حتى الساعة الثانية عشر ليلاً.

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين توقعات بإفراج الاحتلال عن 590 إلى 594 أسيرا من غزة

أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يدين العدوان الإسرائيلي على سوريا

الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية تخريج الفوج (31) إناث / (32) ذكور من كلية الخدمات الطبية الملكية للمهن المساندة

علم لبنان

عربي ودولي شهيدان في غارة إسرائيلية على لبنان

جعفر حسان

أخبار محلية الحكومة توجِّه بصرف كامل رديّات ضريبية الدَّخل المتأخرة عن السنوات 2020 - 2022

أبو عبيدة

فلسطين أبو عبيدة: كتائب القسام قررت تسليم جثامين أربعة محتجزين ليلة الأربعاء

باص عمّان

أخبار محلية تحديد ساعات عمل باص عمّان والباص سريع التردد خلال رمضان

يقفغ

أخبار الشركات "المركزية لكزس" تطلق عروض رمضان 2025 بتمويل داخلي مرن وفائدة 0%



 




الأكثر مشاهدة