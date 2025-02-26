تحديد ساعات عمل باص عمّان والباص سريع التردد خلال رمضان

الوكيل الإخباري- حددت "رؤية عمّان للنقل"، المشغلة لحافلات باص عمّان والباص سريع التردد، الأربعاء، ساعات عمل باص عمّان والباص سريع التردد خلال شهر رمضان المبارك.

اضافة اعلان



وذكرت أنه سيتم العمل على حافلات باص عمّان والباص سريع التردد خلال الشهر الفضيل من الساعة السابعة صباحًا ولغاية الساعة العاشرة مساءً.