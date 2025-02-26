تحديد ساعات عمل باص عمّان والباص سريع التردد خلال رمضان

وذكرت أنه سيتم العمل على حافلات باص عمّان والباص سريع التردد خلال الشهر الفضيل من الساعة السابعة صباحًا ولغاية الساعة العاشرة مساءً.
وأشارت إلى أن ساعات عمل الباص السريع لمسارات رقم 102 و100 و99 ستستمر حتى الساعة الثانية عشر ليلاً.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية يدين العدوان الإسرائيلي على سوريا
-
تخريج الفوج (31) إناث / (32) ذكور من كلية الخدمات الطبية الملكية للمهن المساندة
-
الحكومة توجِّه بصرف كامل رديّات ضريبية الدَّخل المتأخرة عن السنوات 2020 - 2022
-
"تربية ماركا" تفوز بـ3 ذهبيات في الألعاب الرياضية للمرحلة الأساسية الدنيا
-
اللجنة الأردنية السعودية للنقل البري تختتم أعمالها بالاتفاق على تبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية
-
حملة نظافة شاملة لمداخل الطفيلة
-
"الأمن العام" يحصد 11 ميدالية ببطولة مصر الدولية للجوجيتسو
-
بلدية برقش تنظم ورشة لمناقشة التحديات الزراعية