 
الأحد 2024-10-13 06:11 م
 

تحديد موعد امتحان مزاولة الصيدلة لخريجي الجامعات غير الأردنية

شعار نقابة الصيادلة
شعار نقابة الصيادلة
الأحد، 13-10-2024 04:09 م

الوكيل الإخباري-   تقرر عقد الفحص التحريري للصيادلة خريجي الجامعات غير الأردنية تمام الساعة (10:00) من صباح يوم الأربعاء الموافق (23/10/2024) في مقر النقابة بعمان / الشميساني، يليه الفحص الشفوي.

اضافة اعلان


فعلى الصيادلة الراغبين بالتسجيل للامتحان مراجعة النقابة في موعد أقصاه الساعة (2:00) من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق (21/10/2024) مصطحبين معهم الوثائق التالية:
صورة عن الهوية الشخصية سارية المفعول.
صورة مصدقة طبق الأصل عن كشف علامات الثانوية العامة.
صورة مصدقة طبق الأصل من وزارة التعليم العالي عن معادلة الشهادة الجامعية.
رسوم الفحص والبالغة (50) دينار.

 
gnews

أحدث الأخبار

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي 5.571 مليار دولار الدخل السياحي لنهاية الربع الثالث

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية بحث معايير جائزة اللياقة البدنية وتطوير الرياضة المدرسية

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

أخبار محلية بحث خطط تعزيز سيادة القانون والتنمية في البترا

رئاسة الوزراء

أخبار محلية خبراء: تعديل نظام إعفاء أرباح صادرات الخدمات يعزز الاستثمار ويزيد فرص العمل

غزة

فلسطين أبو محفوظ:التصعيد الإسرائيلي في محافظة الشمال جريمة إبادة وتطهير عرقي

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي 2.3 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين في 8 اشهر

العيسوي يعزي آل أبزاخ

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي آل أبزاخ

أرشيفية من القصف على قطاع غزة

فلسطين "الأورومتوسطي": الاحتلال يستخدم روبوتات مفخخة في شمال غزة



 


الأكثر مشاهدة