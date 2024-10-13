تحديد موعد امتحان مزاولة الصيدلة لخريجي الجامعات غير الأردنية

الوكيل الإخباري- تقرر عقد الفحص التحريري للصيادلة خريجي الجامعات غير الأردنية تمام الساعة (10:00) من صباح يوم الأربعاء الموافق (23/10/2024) في مقر النقابة بعمان / الشميساني، يليه الفحص الشفوي.

اضافة اعلان