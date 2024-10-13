تحديد موعد امتحان مزاولة الصيدلة لخريجي الجامعات غير الأردنية

فعلى الصيادلة الراغبين بالتسجيل للامتحان مراجعة النقابة في موعد أقصاه الساعة (2:00) من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق (21/10/2024) مصطحبين معهم الوثائق التالية:
صورة عن الهوية الشخصية سارية المفعول.
صورة مصدقة طبق الأصل عن كشف علامات الثانوية العامة.
صورة مصدقة طبق الأصل من وزارة التعليم العالي عن معادلة الشهادة الجامعية.
رسوم الفحص والبالغة (50) دينار.
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