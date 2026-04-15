تحذيرات مرورية لسالكي طرق خارجية تشهد أعمال أشغال في عدة مناطق

الأربعاء، 15-04-2026 08:15 ص
الوكيل الإخباري- كشف الملازم أنس الخالدي من الدوريات الخارجية، اليوم الأربعاء، عن عدد من الطرق التي تشهد أعمال أشغال، ما قد يؤثر على انسيابية الحركة المرورية في تلك المناطق.اضافة اعلان


وأوضح الخالدي عبر التقرير المروري اليومي،  أن أبرز الطرق التي تشهد أعمالاً هي طريق الموقر، وأوتوستراد المفرق – الزرقاء، وتحديداً في منطقة ثغرة الجب، إلى جانب طريق ناعور وطريق الممر التنموي.

ودعا السائقين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة على هذه الطرق، والالتزام بالإرشادات المرورية حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وأكد أن مجموعات الدوريات الخارجية ستتواجد في المواقع التي تشهد أعمال أشغال، بهدف تنظيم حركة السير وضمان استمرارية الانسيابية المرورية قدر الإمكان.
 
 


