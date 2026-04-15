تحذيرات مرورية لسالكي طرق خارجية تشهد أعمال أشغال في عدة مناطق

وأوضح الخالدي عبر التقرير المروري اليومي، أن أبرز الطرق التي تشهد أعمالاً هي طريق الموقر، وأوتوستراد المفرق – الزرقاء، وتحديداً في منطقة ثغرة الجب، إلى جانب طريق ناعور وطريق الممر التنموي.
ودعا السائقين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة على هذه الطرق، والالتزام بالإرشادات المرورية حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.
وأكد أن مجموعات الدوريات الخارجية ستتواجد في المواقع التي تشهد أعمال أشغال، بهدف تنظيم حركة السير وضمان استمرارية الانسيابية المرورية قدر الإمكان.
