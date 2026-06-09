تحذيرات من روابط مشبوهة ومكالمات احتيالية بتقنيات الذكاء الاصطناعي

وأوضحت الهيئة في منشور توعوي أن من أبرز إجراءات الوقاية تجنب الضغط على الروابط المجهولة أو الروابط التي تنتحل صفة جهات رسمية، وعدم التفاعل مع عروض التسوق غير الموثوقة، إضافة إلى عدم مشاركة أي بيانات شخصية أو مالية مع جهات غير معروفة.
وحذّرت الهيئة من أساليب الاحتيال الحديثة التي قد تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقليد أصوات أشخاص موثوقين، مشددة على ضرورة التحقق من أي طلبات مالية عبر التواصل المباشر مع الشخص المعني قبل الاستجابة.
وأكدت الهيئة أهمية الإبلاغ عن أي محاولات أو أنشطة مشبوهة، بهدف تعزيز الأمن الرقمي والحد من الجرائم الإلكترونية.
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