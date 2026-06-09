الثلاثاء 2026-06-09 09:22 ص

تحذيرات من روابط مشبوهة ومكالمات احتيالية بتقنيات الذكاء الاصطناعي

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
 
الثلاثاء، 09-06-2026 08:52 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  دعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المواطنين إلى توخي الحذر من مخاطر الاحتيال الإلكتروني، مؤكدة أهمية تعزيز الوعي الرقمي لحماية البيانات الشخصية والأموال.

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وأوضحت الهيئة في منشور توعوي أن من أبرز إجراءات الوقاية تجنب الضغط على الروابط المجهولة أو الروابط التي تنتحل صفة جهات رسمية، وعدم التفاعل مع عروض التسوق غير الموثوقة، إضافة إلى عدم مشاركة أي بيانات شخصية أو مالية مع جهات غير معروفة.


وحذّرت الهيئة من أساليب الاحتيال الحديثة التي قد تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقليد أصوات أشخاص موثوقين، مشددة على ضرورة التحقق من أي طلبات مالية عبر التواصل المباشر مع الشخص المعني قبل الاستجابة.


وأكدت الهيئة أهمية الإبلاغ عن أي محاولات أو أنشطة مشبوهة، بهدف تعزيز الأمن الرقمي والحد من الجرائم الإلكترونية.

 


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