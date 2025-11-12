الأربعاء 2025-11-12 09:45 ص
 

تحذيرات هامة للسائقين على هذه الطرق - اسماء

جانب من الضباب
ضباب
 
الأربعاء، 12-11-2025 09:16 ص
الوكيل الإخباري-   قال النقيب عامر الصمادي من الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل صباح اليوم مع حادث تصادم بين 3 مركبات على الطريق الصحراوي، نتيجة انعدام الرؤية الأفقية بسبب الضباب، نتج عنه 4 إصابات، واستقرت المركبات في الجزيرة الوسطية. وقد تم إجراء اللازم لحين انقشاع الضباب والتعامل مع العوائق.اضافة اعلان


ونوه إلى أن طريق إربد - المفرق، وطريق الممر التنموي، وأوتوستراد عمان - الزرقاء، وأوتوستراد المفرق - الزرقاء، ومنطقة الأزرق - الزرقاء، تشهد ضباباً.
 
 
