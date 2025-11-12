تحذيرات هامة للسائقين على هذه الطرق - اسماء

09:16 ص

الوكيل الإخباري- قال النقيب عامر الصمادي من الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل صباح اليوم مع حادث تصادم بين 3 مركبات على الطريق الصحراوي، نتيجة انعدام الرؤية الأفقية بسبب الضباب، نتج عنه 4 إصابات، واستقرت المركبات في الجزيرة الوسطية. وقد تم إجراء اللازم لحين انقشاع الضباب والتعامل مع العوائق.





ونوه إلى أن طريق إربد - المفرق، وطريق الممر التنموي، وأوتوستراد عمان - الزرقاء، وأوتوستراد المفرق - الزرقاء، ومنطقة الأزرق - الزرقاء، تشهد ضباباً.