تحذيرات هامة من إدارة السير في ظل الأجواء الخماسينية المغبرة

وأكدت الإدارة أهمية التقليل من الحركة على الطرق المتأثرة بالغبار ما أمكن، ومتابعة النشرات الجوية والتحذيرات الصادرة عن الجهات المختصة حول أوضاع الطرق ومستوى الرؤية.
وشددت على ضرورة اتباع إرشادات القيادة الآمنة في مثل هذه الظروف، والتي تتضمن إغلاق نوافذ المركبة وتخفيف السرعة والحفاظ على مسافة أمان كافية ومتابعة التحذيرات الجوية باستمرار، حفاظاً على سلامتهم.
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