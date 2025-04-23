الأربعاء 2025-04-23 11:43 ص
 

تحذيرات هامة من إدارة السير في ظل الأجواء الخماسينية المغبرة

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 23-04-2025 11:34 ص
الوكيل الإخباري- دعت إدارة السير اليوم الأربعاء، السائقين إلى توخي الحيطة والحذر خلال القيادة، في ظل الأجواء الخماسينية التي تشهدها المملكة وما يرافقها من غبار كثيف يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الخارجية.اضافة اعلان


وأكدت الإدارة أهمية التقليل من الحركة على الطرق المتأثرة بالغبار ما أمكن، ومتابعة النشرات الجوية والتحذيرات الصادرة عن الجهات المختصة حول أوضاع الطرق ومستوى الرؤية.

وشددت على ضرورة اتباع إرشادات القيادة الآمنة في مثل هذه الظروف، والتي تتضمن إغلاق نوافذ المركبة وتخفيف السرعة والحفاظ على مسافة أمان كافية ومتابعة التحذيرات الجوية باستمرار، حفاظاً على سلامتهم.
 
gnews

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