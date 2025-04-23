تحذيرات هامة من إدارة السير في ظل الأجواء الخماسينية المغبرة

11:34 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/728456 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- دعت إدارة السير اليوم الأربعاء، السائقين إلى توخي الحيطة والحذر خلال القيادة، في ظل الأجواء الخماسينية التي تشهدها المملكة وما يرافقها من غبار كثيف يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الخارجية. اضافة اعلان





وأكدت الإدارة أهمية التقليل من الحركة على الطرق المتأثرة بالغبار ما أمكن، ومتابعة النشرات الجوية والتحذيرات الصادرة عن الجهات المختصة حول أوضاع الطرق ومستوى الرؤية.



وشددت على ضرورة اتباع إرشادات القيادة الآمنة في مثل هذه الظروف، والتي تتضمن إغلاق نوافذ المركبة وتخفيف السرعة والحفاظ على مسافة أمان كافية ومتابعة التحذيرات الجوية باستمرار، حفاظاً على سلامتهم.





