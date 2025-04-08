تحذيرات هامة من الأمن للمواطنين على الطرق الخارجية

وفي التفاصيل، سجلت الإدارة حادث دهس أعقبه حادث تصادم في منطقة غور حديثة، نتج عنه 8 إصابات وُصفت بالمتوسطة، حيث تم إسعاف المصابين إلى مستشفى غور الصافي لتلقي العلاج اللازم.
كما وقع حادث تصادم آخر بعد محطة زميلة باتجاه الجنوب بين مركبتين، وأسفر عن إصابتين متوسطتين، تم نقلهما بواسطة كوادر الدفاع المدني إلى مستشفى الأميرة سلمى.
ودعت إدارة السير السائقين إلى القيادة بحذر، لا سيما على الطرق الصحراوية والخارجية التي ستشهد موجات غبار كثيفة نتيجة تأثيرات المنخفض الخماسيني، مشيرة إلى أن الغبار قد يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية، ويزيد من خطر الحوادث.
وأكدت الإدارة استمرار انتشار كوادرها على الطرق لتنظيم الحركة المرورية، والاستجابة لأي طارئ، داعية الجميع إلى الالتزام بإرشادات السلامة العامة، ومتابعة التقارير الجوية والمرورية أولًا بأول.
-
أخبار متعلقة
-
جداول امتحانات الثانوية بين يدي الطلاب .. واستعدادات على جميع الأصعدة لأيام الحسم
-
فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء
-
فعالية ثقافية في السلط لدعم الريادة وتنشيط السياحة
-
الوطني لمكافحة الأوبئة يحتفل بيوم الصحة العالمي
-
زراعة الكورة تحذر مزارعي اللوزيات من حشرة "حفار الساق"
-
وزير الداخلية: إجراءات لتطوير مناولة الأمتعة في جسر الملك حسين
-
قائد الجيش: تزويد الواجهات الحدودية بالاجهزة والمعدات اللازمة
-
الإليزيه: ماكرون والسيسي والملك أجروا اتصالا مع ترامب أثناء قمة القاهرة