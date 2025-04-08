تحذيرات هامة من الأمن للمواطنين على الطرق الخارجية

08:03 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/726579 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير، صباح اليوم الثلاثاء، عبر تقريرها المروري اليومي، بوقوع عدد من الحوادث في مناطق متفرقة من المملكة، أسفرت عن عدة إصابات، فيما لا تزال التحذيرات مستمرة بشأن تدني مدى الرؤية الأفقية على الطرق الخارجية بسبب الغبار المرافق للمنخفض الخماسيني الذي يؤثر على أجواء المملكة. اضافة اعلان





وفي التفاصيل، سجلت الإدارة حادث دهس أعقبه حادث تصادم في منطقة غور حديثة، نتج عنه 8 إصابات وُصفت بالمتوسطة، حيث تم إسعاف المصابين إلى مستشفى غور الصافي لتلقي العلاج اللازم.



كما وقع حادث تصادم آخر بعد محطة زميلة باتجاه الجنوب بين مركبتين، وأسفر عن إصابتين متوسطتين، تم نقلهما بواسطة كوادر الدفاع المدني إلى مستشفى الأميرة سلمى.



ودعت إدارة السير السائقين إلى القيادة بحذر، لا سيما على الطرق الصحراوية والخارجية التي ستشهد موجات غبار كثيفة نتيجة تأثيرات المنخفض الخماسيني، مشيرة إلى أن الغبار قد يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية، ويزيد من خطر الحوادث.



وأكدت الإدارة استمرار انتشار كوادرها على الطرق لتنظيم الحركة المرورية، والاستجابة لأي طارئ، داعية الجميع إلى الالتزام بإرشادات السلامة العامة، ومتابعة التقارير الجوية والمرورية أولًا بأول.