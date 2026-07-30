تحذير أمني عاجل لجميع المواطنين والمقيمين في الأردن

10:55 ص

الوكيل الإخباري- حذّرت مديرية الأمن العام من تأثير الكتلة الهوائية الحارة التي ستؤثر على المملكة اعتبارًا من اليوم الخميس، وتبلغ ذروتها يوم السبت، وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، وفقًا للنشرات الصادرة عن الجهات المختصة، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية للحد من مخاطر ضربات الشمس والإجهاد الحراري والحرائق. اضافة اعلان





وأكدت المديرية في بيانٍ صادر عنها جاهزيتها الكاملة للتعامل مع مختلف البلاغات والطوارئ وتقديم المساعدة على مدار الساعة، مشددةً على ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الظهيرة، للوقاية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري.



كما دعت إلى الإكثار من شرب السوائل، ولا سيما الماء، وارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة، واستخدام أغطية الرأس والقبعات الواقية، مع أخذ فترات راحة كافية، خصوصًا للأشخاص الذين تفرض طبيعة عملهم البقاء تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.



وشددت المديرية على أهمية عدم ترك الأطفال داخل المركبات تحت أي ظرف، وعدم ترك المواد القابلة للاشتعال داخلها، مثل المعقمات والولاعات والعطور، لما قد تشكله من خطر في ظل ارتفاع درجات الحرارة.



ودعت كذلك إلى مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم باللعب تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، حفاظًا على سلامتهم.



وفي جانب السلامة العامة، أكدت المديرية ضرورة الابتعاد عن تحميل المقابس الكهربائية أكثر من طاقتها بتشغيل عدة أجهزة كهربائية، مثل المكيفات والمراوح، على مصدر تيار واحد؛ تفاديًا لوقوع حرائق، كما دعت إلى عدم إلقاء أعقاب السجائر على جوانب الطرق أو بالقرب من الأعشاب الجافة، والابتعاد عن مناطق الأعشاب الكثيفة التي قد تكون مأوى للزواحف، كالعقارب والأفاعي.



وجددت مديرية الأمن العام دعوتها إلى الاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) عند الحاجة، مؤكدةً أن كوادرها ستواصل العمل على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة والحفاظ على سلامة الجميع.





