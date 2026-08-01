تحذير أمني لجميع السائقين في الأردن

الوكيل الإخباري- دعت مديرية الأمن العام السائقين إلى اتباع إجراءات وقائية مع ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة ضرورة التأكد من خلو المركبات من عبوات العطر، وعبوات المعقمات، والولاعات وعبوات الغاز، والشواحن المتنقلة.

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كما حذرت المديرية من مخاطر ضربة الشمس، مشيرة إلى أن أعراضها تشمل التعب والصداع والضعف العام، وارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل واضح، وتشنج عضلات البطن والأطراف، وتوسع حدقتي العينين، وشحوب الجلد مع برودته ورطوبته، إضافة إلى الغثيان أو القيء.