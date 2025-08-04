تحذير امني الى جميع المواطنين بخصوص "الواتس آب"

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - نشرت مديرية الأمن العام فيديو توعوي عن طريقة سرقة حسابات "الواتس آب"، وكيفية حمايته.



وتاليًا الفيديو:

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