تحذير امني الى جميع المواطنين بخصوص "الواتس آب"

وتاليًا الفيديو:
كيف يتم سرقة حساب الواتس اب ... وكيف تحمي حسابك#الاردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/IctupnV6GE— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) August 4, 2025
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