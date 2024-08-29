تحذير امني الى جميع مستخدمي "واتساب" في الاردن

وأكد على أهمية تحديث تطبيق الواتس آب وتطبيقات التواصل الاجتماعي باستمرار لتعزيز الأمان على الحسابات.
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