تحذير امني الى جميع مستخدمي "واتساب" في الاردن

الوكيل الإخباري- قال مدير وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، محمود المغايرة، إن مشكلة تهكير حسابات الواتس آب "قديمة حديثة"، ارتفعت وتيرتها في الفترة الأخيرة، بعد ورود العديد من الشكاوى من المواطنين تعرّضت حساباتهم على التطبيق للاختراق من جهات مجهولة.



اضافة اعلان

وأضاف المغايرة، أن الأسلوب الجرمي الذي يتم من خلاله اختراق حساب واتس آب، هو الاعتماد على رمز التحقق "الكود"، "بحيث يقوم المخترق بالتواصل مع الضحية عبر حساب واتساب مسروق، ويدعي أنه سيضيف المستخدم على مجموعة واتساب، ولكن لدى إضافته يطلب كود دخول، وهو فعليا كود إعادة تسجيل واتس آب، وبمجرد الحصول على هذا الكود يتم سرقة الحساب" .