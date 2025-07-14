تحذير امني بخصوص مطلقي العيارات النارية في المناسبات

الوكيل الإخباري- جددت مديرية الأمن العام تحذيراتها من ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية، مؤكدة أنها جريمة قاتلة راح ضحيتها أبرياء، وتؤدي إلى خسائر بشرية ومادية جسيمة.

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وأعلنت المديرية عن تخصيص رقم الواتساب (0797911911) لتلقي البلاغات ومقاطع الفيديو التي توثق هذه المخالفات، مشددة على أن العقوبات القانونية الصارمة تنتظر مرتكبيها وأصحاب المناسبات التي تشهد إطلاق العيارات النارية.