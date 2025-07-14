الإثنين 2025-07-14 11:49 ص
 

تحذير امني بخصوص مطلقي العيارات النارية في المناسبات

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
الإثنين، 14-07-2025 11:33 ص

الوكيل الإخباري-   جددت مديرية الأمن العام تحذيراتها من ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية، مؤكدة أنها جريمة قاتلة راح ضحيتها أبرياء، وتؤدي إلى خسائر بشرية ومادية جسيمة.

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 وأعلنت المديرية عن تخصيص رقم الواتساب (0797911911) لتلقي البلاغات ومقاطع الفيديو التي توثق هذه المخالفات، مشددة على أن العقوبات القانونية الصارمة تنتظر مرتكبيها وأصحاب المناسبات التي تشهد إطلاق العيارات النارية.


 وتأتي هذه التحذيرات في ظل تراجع ملحوظ في هذه الظاهرة بفضل الجهود الأمنية والرفض المجتمعي المتزايد.

 
 
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