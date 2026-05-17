تحذير امني هام بخصوص دفع مخالفات السير

السير تضبط مخالفات خطِرة وتحذّر السائقين من التلاعب بالمركبات
ادراة السير
 
الأحد، 17-05-2026 05:10 م
الوكيل الإخباري-حذّرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وإدارة السير المواطنين من التعامل مع رسائل وهمية ترد لهواتفهم وتوهم مستقبليها بأنها صادرة عن جهات رسمية، وتطلب منهم المسارعة إلى دفع قيمة مخالفاتهم المرورية من خلال الدخول إلى رابط مرفق داخل الرسالة لتجنّب مضاعفة قيمة المخالفة المالية أو إضافة غرامات عليها .اضافة اعلان


وتُهيب وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وإدارة السير بالمواطنين عدم التعامل مع تلك الرسائل تحت أي ظرف، واعتبارها رسائل احتيالية وحذفها من الهاتف هو الإجراء الأمثل لتجنيبهم الوقوع فريسة الاحتيال الإلكتروني واعتماد المواقع الرسمية المعروفة لإتمام مثل تلك المعاملات.
 
 


