تحذير بخصوص المركبات منتهية الترخيص اعتباراً من اليوم

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أعلن نائب مدير إدارة السير، العقيد رائد الفاعوري، عن بدء حملة أمنية ورقابية موسعة تستهدف المركبات المنتهية الترخيص، مؤكداً عدم التهاون في تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

