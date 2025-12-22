تحذير حكومي شديد اللهجة لمرتكبي هذا الفعل

وقال المومني في منشور عبر منصة "إكس" إن الحكومة لن تتهاون مطلقًا مع أي جهة أو شخص يروّج معلومات كاذبة أو مضللة تمس مشاريع الدولة أو مؤسساتها أو أموال المواطنين، وكل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج هذه الإشاعات سيُحاسب ويُلاحق قانونيًا وفق أحكام القانون، دون استثناء أو تهاون.
وأوضح أن الأراضي المخصصة لمشروع مدينة عمرة ذات وضع قانوني واضح ومحدد، ومسجلة أصوليًا في سجلات دائرة الأراضي والمساحة، وأن جميع الإجراءات المتعلقة بملكيتها وانتقالها وتقييمها تمت وفق الأطر القانونية المعتمدة وبشفافية كاملة، ولا يوجد أي تعارض أو لبس في وضعها القانوني.
ولفت إلى أن مشروع مدينة عمرة يُعد أحد المشاريع الاقتصادية الكبرى المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، وأن التشكيك به أو ضرب الثقة به عبر معلومات مغلوطة يخدم سلوكيات غير مسؤولة.
وأكدت الحكومة التزامها بمبدأ الشفافية والإفصاح عن المعلومات، وأن الدولة ستواصل تنفيذ مشاريعها الوطنية بثقة ومسؤولية، وبما يخدم مصلحة الأردن والأردنيين.
-
أخبار متعلقة
-
الأميرة دينا مرعد تزور مستشفى الجامعة وتطّلع على أوضاع أطفال غزة
-
أمين عام "الأوقاف" يلتقي مقدّمي أفكار إبداعية
-
مذكرة تفاهم بين سلطة البترا ومجلس الأعمال الأردني الأميركي
-
نقيب التمريض في كربلاء يزور المجلس التمريضي
-
النقابة العامة: تنظيم قطاع العمالة المنزلية الحل الأمثل لمعالجة ظاهرة الهروب
-
الأردن يشارك بملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي
-
"قرى الأطفال" تختتم تدريبا متخصصا في المناصرة وكسب التأييد
-
حوارية حول دور العمل النقابي والتطوعي في تعزيز التنمية