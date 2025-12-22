تحذير حكومي شديد اللهجة لمرتكبي هذا الفعل

08:29 م

الوكيل الإخباري- أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، مساء الاثنين، أن ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية من معلومات وادعاءات غير صحيحة ومضللة حول أراضي مشروع مدينة عمرة يشكل إشاعات لا أساس لها من الصحة، وتمس بشكل مباشر مشروعًا وطنيًا اقتصاديًا استراتيجيًا يهدف إلى دعم النمو، وجذب الاستثمار، وتوفير فرص العمل.





وقال المومني في منشور عبر منصة "إكس" إن الحكومة لن تتهاون مطلقًا مع أي جهة أو شخص يروّج معلومات كاذبة أو مضللة تمس مشاريع الدولة أو مؤسساتها أو أموال المواطنين، وكل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج هذه الإشاعات سيُحاسب ويُلاحق قانونيًا وفق أحكام القانون، دون استثناء أو تهاون.



وأوضح أن الأراضي المخصصة لمشروع مدينة عمرة ذات وضع قانوني واضح ومحدد، ومسجلة أصوليًا في سجلات دائرة الأراضي والمساحة، وأن جميع الإجراءات المتعلقة بملكيتها وانتقالها وتقييمها تمت وفق الأطر القانونية المعتمدة وبشفافية كاملة، ولا يوجد أي تعارض أو لبس في وضعها القانوني.



ولفت إلى أن مشروع مدينة عمرة يُعد أحد المشاريع الاقتصادية الكبرى المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، وأن التشكيك به أو ضرب الثقة به عبر معلومات مغلوطة يخدم سلوكيات غير مسؤولة.



وأكدت الحكومة التزامها بمبدأ الشفافية والإفصاح عن المعلومات، وأن الدولة ستواصل تنفيذ مشاريعها الوطنية بثقة ومسؤولية، وبما يخدم مصلحة الأردن والأردنيين.

