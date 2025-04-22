تحذير .. رؤية قد تصل للإنعدام في هذه المناطق غداً بسبب الغبار

12:52 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/728343 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- من المتوقع أن يزداد تأثير المنخفض الجوي الخماسيني على المملكة يوم الأربعاء، حيث يطرأ ارتفاع إضافي على درجات الحرارة، لتتجاوز معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 10 إلى 12 درجة مئوية، وفقاً لدائرة الأرصاد الجوية. اضافة اعلان





ويكون الطقس جافًا ومغبرًا بوجه عام، وحارًا في معظم المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية. كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية، وقد تترافق بهبّات قوية أحيانًا، ما يؤدي إلى إثارة الغبار بشكل لافت في مختلف مناطق المملكة.



وفي ساعات المساء والليل، يتراجع تركيز الغبار تدريجيًا في المناطق الغربية، بينما يبقى تأثيره قائماً في باقي المناطق. كما تستمر كميات الغيوم المتوسطة والعالية بعبور أجواء المملكة.



تحذيرات الأرصاد الجوية ليوم الأربعاء:



خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، وقد تصل إلى الانعدام أحياناً خاصة على الطرق الخارجية.

تنبيه خاص لمرضى الجهاز التنفسي وكبار السن من التعرض المباشر للغبار.



ينصح بارتداء الكمامات الواقية، والحد من النشاطات الخارجية قدر الإمكان.



ودعت الجهات المختصة المواطنين إلى توخّي الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات الصادرة عن دائرة الأرصاد والجهات المعنية، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.