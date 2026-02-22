تحذير رسمي من استغلال الأطفال وذوي الإعاقة في المحتوى الإعلامي

10:54 ص

الوكيل الإخباري- عمّمت هيئة الإعلام، اليوم الأحد، على جميع المطبوعات الصحفية والإلكترونية ومحطات البث الإذاعي والتلفزيوني والمؤسسات الإعلامية المعتمدة، بضرورة الالتزام بأحكام القوانين النافذة عند بث أو نشر أي مواد تتعلق بجمع التبرعات أو عرض حالات إنسانية، مؤكدة أن التعميم يشمل أيضًا نشاطات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للوسائل المرخّصة. اضافة اعلان





وجاء التعميم استنادًا إلى كتاب وزيرة التنمية الاجتماعية رقم (3118/1/م/9) بتاريخ 17/2/2026، وكتاب رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سمو الأمير مرعد بن رعد رقم (2026/259) بتاريخ 11/2/2026، والمتضمنَين التشديد على الالتزام بالتشريعات ذات الصلة.



وأشارت الهيئة إلى أنها رصدت خلال الفترة الأخيرة قيام بعض الوسائل الإعلامية ببث برامج أو نشر مواد تتضمن جمع تبرعات لأشخاص محتاجين، أو استدرارًا عاطفيًا لحالات إنسانية، أو استغلالًا للأطفال وذوي الإعاقة، بما يخالف أحكام القوانين، ويعرّض المخالفين للمساءلة القانونية.



وأكدت أن أي محتوى يتضمن جمع تبرعات أو استغلال حالات إنسانية أو الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة، يُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون التنمية الاجتماعية رقم (4) لسنة 2024 والأنظمة الصادرة بمقتضاه، إضافة إلى مخالفته لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، وقانون حقوق الطفل لسنة 2022، وقانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023، وقانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.



وشددت الهيئة على ضرورة الحصول على موافقة خطية مسبقة من وزارة التنمية الاجتماعية قبل بث أو نشر أي إعلان أو برنامج أو مادة إعلامية تتعلق بجمع التبرعات، أيا كان شكلها أو مضمونها، وذلك سندًا لأحكام المادة (3/أ) من نظام ترخيص جمع التبرعات رقم (24) لسنة 2025، وميثاق الشرف الصحفي الصادر عن نقابة الصحفيين الأردنيين.



ودعت الهيئة جميع المؤسسات الإعلامية ونشاطات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها إلى الالتزام التام بما ورد في التعميم، محمّلة الوسائل المخالفة المسؤولية القانونية الكاملة عن أي تجاوزات.



وختمت الهيئة تعميمها بالتأكيد على أن الالتزام بهذه الضوابط يأتي في إطار حماية الفئات المستضعفة وصون كرامتهم وحقوقهم، ومنع أي استغلال أو مساس بخصوصيتهم تحت أي ظرف.





