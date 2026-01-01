تحذير شديد الخطورة من طقس الليلة.. وهذه المناطق الأكثر تأثرا

وأوضحت الوزارة، أن مستوى الخطورة مرتفع بعد منتصف ليلة الخميس على الجمعة، حيث أن الجبهة الباردة تمتد اعتباراً من منتصف الليل إلى المناطق الوسطى، حيث تشمل الهطولات المطرية العاصمة عمّان ومحافظة البلقاء، وأجزاء من محافظات الزرقاء ومأدبا، وتمتد لاحقاً إلى محافظة الكرك والطفيلة وتكون الأمطار غزيرة على فترات.
وحذرت الوزارة من تشكل السيول في مختلف بلديات محافظات الكرك والطفيلة، وبعض البلديات في وسط المملكة تشمل بلديات العاصمة عمان والبلقاء ومأدبا والزرقاء، والأغوار الجنوبية والوسطى، إضافة إلى بعض البلديات محافظات الشمال الشمالية من محافظة البلقاء، بالإضافة إلى استمرار الحالة المطرية في عدد من بلديات محافظات عجلون وجرش، وبعض البلديات من محافظة إربد.
وبينت الوزارة، ان مستويات الخطورة ترتفع في بلديات محافظة الكرك وبعض بلديات محافظة الطفيلة، نتيجة تشبّع التربة بالمياه بعد الهطولات الغزيرة خلال الأيام الماضية، ما قد يؤدي إلى جريان كبير للأودية وتشكل سيول جارفة وتجمعات مائية على الطرق، إضافة إلى احتمالية حدوث انجرافات للتربة والصخور، بما في ذلك مناطق الأغوار الشمالية والوسطى.
وأشارت الوزارة إلى أن ذروة الحالة الجوية المتوقعة في محافظة الكرك تكون ما بين منتصف الليل وساعات الصباح، مع امتداد تأثير الحالة لاحقاً إلى محافظة الطفيلة وأجزاء من غرب محافظة معان.
وبيّنت، أن المنخفض الجوي يبدأ بالابتعاد عن المملكة نهار يوم الجمعة، مع بقاء الأجواء باردة جداً وفرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار ذات مستوى خطورة منخفض.
ودعت وزارة الإدارة المحلية البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديري الشؤون البلدية إلى رفع مستوى الجاهزية، وتعزيز الجهود الميدانية، ومتابعة غرف الطوارئ على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على السلامة العامة، كما دعت المواطنين إلى توخي الحذر وتجنب مجاري الأودية ومناطق تجمع المياه.
