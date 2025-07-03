تحذير شديد اللهجة صادر عن مديرية الامن العام

الوكيل الإخباري- شدّدت مديرية الأمن العام على استمرار حملاتها المكثفة لتعزيز الأمن والطمأنينة في المجتمع ومحاربة الجرائم والمخالفات والظواهر السلبية مثل إطلاق العيارات النارية، والمواكب المخالفة والمعيقة للمرور.

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وبينت المديرية أن ظاهرة إطلاق العيارات النارية تراجعت بشكل كبير في ظل الرفض المجتمعي الكبير لهذه الجريمة التي تهدد حياة الأبرياء، فضلاً عن العقوبات المشددة التي تطال مرتكب الجريمة، وصاحب المنزل أو المناسبة التي تشهد إطلاق عيارات نارية.



وأعلنت المديرية عن الرقم (0797911911) عبر تطبيق الواتساب لتلقّي البلاغات واستقبال الصور والفيديوهات التي توثّق حالات إطلاق العيارات النارية والمواكب المخالفة والمعيقة، بهدف تسريع الاستجابة وضبط المتورطين.



وأكدت المديرية أن فرقها الميدانية تعمل على مدار الساعة لتعزيز الانتشار الأمني، وتكثيف الرقابة، ومتابعة البلاغات الواردة حتى إلقاء القبض على مطلقي النار، وضبط الأسلحة المستخدمة وتحويل مرتكبيها للقضاء، تحقيقاً للأمن المجتمعي وحفاظاً على سلامة المواطنين.



كما شدّدت على أن كوادر السير تواصل رصد التجاوزات المرورية وضبط المخالفات التي تُهدد سلامة مستخدمي الطريق، لا سيما تلك التي ترافق المواكب العشوائية، والتي تشمل خروج الأجسام من المركبات، وإعاقة الحركة، والقيادة المتهورة.