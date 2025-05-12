الإثنين 2025-05-12 04:56 م
 

تحذير شديد اللهجة من الأمن العام لمرتكبي هذه المخالفات

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
الإثنين، 12-05-2025 02:34 م
الوكيل الإخباري-  حذرت مديرية الأمن العام المواطنين من ارتكاب مخالفة تشكيل المواكب وخروج الأجسام من نوافذ المركبات، مؤكدة أن هذه السلوكيات تشكل خطرا كبيرا على السلامة العامة، وتعيق الطريق، وتعد مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون.اضافة اعلان


وأكدت المديرية أنها ستقوم بتكثيف الرقابة الفاعلة لضبط كل من يرتكب مثل هذه المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف، مشددة على أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة تبنى على التعاون والالتزام، واحترام حقوق الآخرين في استخدام الطريق.

ودعت المديرية إلى الاحتفال بطرق حضارية وآمنة، تراعي القوانين وتحفظ الأرواح، وتظهر الصورة الإيجابية من خلال الالتزام بالسلوكيات الوقائية السليمة.
 
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