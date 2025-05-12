تحذير شديد اللهجة من الأمن العام لمرتكبي هذه المخالفات

وأكدت المديرية أنها ستقوم بتكثيف الرقابة الفاعلة لضبط كل من يرتكب مثل هذه المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف، مشددة على أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة تبنى على التعاون والالتزام، واحترام حقوق الآخرين في استخدام الطريق.
ودعت المديرية إلى الاحتفال بطرق حضارية وآمنة، تراعي القوانين وتحفظ الأرواح، وتظهر الصورة الإيجابية من خلال الالتزام بالسلوكيات الوقائية السليمة.
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