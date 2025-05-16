تحذير شديد اللهجة من وزير الأوقاف لمرتكبي هذه الأفعال

09:15 م

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الوكيل الإخباري- وجّه وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة تحذيرًا شديد اللهجة للشركات التي تسير رحلات حج خارج الإطار الرسمي، مؤكدًا أن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحقها، بما في ذلك إحالتها إلى المدعي العام. اضافة اعلان





وقال الخلايلة إن الوزارة ستقدم الخدمة لأي حاج مخالف يصل إلى مخيمات الحجاج الأردنيين في السعودية، لكنها لن تتهاون في محاسبة الجهة والشركة التي نظمته وسيرته خارج القنوات القانونية، مشيرًا إلى أن سلامة الحجاج فوق كل اعتبار.



وفي سياق الاستعدادات الرسمية لموسم الحج، أعلنت وزارة الأوقاف أن أول قوافل الحجاج الأردنيين ستنطلق في 23 أيار الجاري، مؤكدة أن الإجراءات تسير وفق خطة مدروسة تضمن أعلى درجات التنظيم والخدمة.



وأوضح الخلايلة أن فاحصين فنيين من دائرة السير سيتولون فحص الحافلات قبل انطلاقها، لضمان سلامة الحجاج أثناء تنقلهم. كما سيتم تشكيل مجموعة على تطبيق "واتساب" لكل حافلة، لتسهيل التواصل الفوري بين الحجاج والمشرفين.



وشدد وزير الأوقاف على أن الوزارة لن تتساهل مع أي جهة تخالف التعليمات، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالطرق الرسمية والمعتمدة لأداء فريضة الحج حفاظًا على أمنهم وسلامتهم.